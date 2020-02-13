США отказались участвовать в военной операции в провинции Идлиб

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США не собираются вмешиваться в ситуацию в сирийской провинции Идлиб и участвовать в наземной операции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам представителя Белого дома, у Вашингтона нет "волшебной палочки", которая бы остановила "насилие в Сирии". Однако и отправлять американские войска для участия в боевых действиях в Идлибе США не собираются, так как данный конфликт не имеет к ним никакого отношения.

США не намерены "парашютироваться" и говорить: Турция, прекрати это. Россия, прекрати это. Не думаю, что мы осуществим военное вмешательство в Идлибе в попытке выправить эту нехорошую ситуацию. Предложение о том, что Америка должна что-то сделать (...) Я не вижу в этом настоящих доводов

- заявил он, добавив, что Вашингтон осуждает ситуацию, сложившуюся в Идлибе.

Кроме того, советник Трампа отметил, что США не являются мировым жандармом и не будут пытаться остановить стороны конфликта силой, так как позиция администрации президента Трампа категорически отличается от принципа "достижение мира с позиции силы", применяемого предыдущими президентами США.

Ранее глава американского госдепа Майк Помпео заявил о "скором скоординированном" ответе США и Турции на обстрелы турецких позиций сирийской правительственной армией.

Я направил Джеймса Джеффри (спецпредставитель США по Сирии - прим. ВО) в Анкару для координации ответных шагов в ответ на это дестабилизирующее нападение. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО

- заявил госсекретарь США, добавив, что призывает Россию и Сирию прекратить нанесение ударов в провинции Идлиб.