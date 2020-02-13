Войти
Военное обозрение

США отказались участвовать в военной операции в провинции Идлиб

239
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

США не собираются вмешиваться в ситуацию в сирийской провинции Идлиб и участвовать в наземной операции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По словам представителя Белого дома, у Вашингтона нет "волшебной палочки", которая бы остановила "насилие в Сирии". Однако и отправлять американские войска для участия в боевых действиях в Идлибе США не собираются, так как данный конфликт не имеет к ним никакого отношения.

США не намерены "парашютироваться" и говорить: Турция, прекрати это. Россия, прекрати это. Не думаю, что мы осуществим военное вмешательство в Идлибе в попытке выправить эту нехорошую ситуацию. Предложение о том, что Америка должна что-то сделать (...) Я не вижу в этом настоящих доводов

- заявил он, добавив, что Вашингтон осуждает ситуацию, сложившуюся в Идлибе.

Кроме того, советник Трампа отметил, что США не являются мировым жандармом и не будут пытаться остановить стороны конфликта силой, так как позиция администрации президента Трампа категорически отличается от принципа "достижение мира с позиции силы", применяемого предыдущими президентами США.

Ранее глава американского госдепа Майк Помпео заявил о "скором скоординированном" ответе США и Турции на обстрелы турецких позиций сирийской правительственной армией.

Я направил Джеймса Джеффри (спецпредставитель США по Сирии - прим. ВО) в Анкару для координации ответных шагов в ответ на это дестабилизирующее нападение. Мы поддерживаем Турцию, нашего союзника по НАТО

- заявил госсекретарь США, добавив, что призывает Россию и Сирию прекратить нанесение ударов в провинции Идлиб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Похожие новости
10.01.2020
«Мы можем больше»: Трамп гонит НАТО на Ближний Восток
09.01.2020
Разведка Турции заявила о переброске КСИР в провинцию Идлиб «для ликвидации зоны деэскалации»
06.05.2019
В Идлибе замечена концентрация значительных сил боевиков
14.01.2019
Госсекретарь США: Трамп готов возобновить военную операцию в Сирии
13.02.2017
Что значит атака России (Odatv.com, Турция)
28.01.2013
Первая батарея Patriot заступила на боевое дежурство в Турции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков