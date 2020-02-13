Рогозин обсудил с послом Франции сотрудничество двух стран в космической сфере

Во встрече также приняли участие заместители генерального директора и руководители профильных департаментов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с послом Франции в РФ Пьером Леви. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном на ее сайте.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальное российско-французское сотрудничество в области космической деятельности и его дальнейшие перспективы", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие заместители генерального директора и руководители профильных департаментов.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, Рогозин поздравил Леви с назначение на должность посла. Стороны сотрудничают по различным космическим программам, в том числе по запускам с космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане. Сейчас с него осуществляются пуски, в том числе российских ракет "Союз-СТ".