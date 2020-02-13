Войти
ТАСС

Рогозин обсудил с послом Франции сотрудничество двух стран в космической сфере

454
0
0
Russia_France
Флаги России и Франции.

Во встрече также приняли участие заместители генерального директора и руководители профильных департаментов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел встречу с послом Франции в РФ Пьером Леви. Об этом говорится в сообщении госкорпорации, опубликованном на ее сайте.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальное российско-французское сотрудничество в области космической деятельности и его дальнейшие перспективы", - говорится в сообщении.

Во встрече также приняли участие заместители генерального директора и руководители профильных департаментов.

Как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, Рогозин поздравил Леви с назначение на должность посла. Стороны сотрудничают по различным космическим программам, в том числе по запускам с космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане. Сейчас с него осуществляются пуски, в том числе российских ракет "Союз-СТ".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
Похожие новости
30.08.2019
Европа объяснила отказ от "Союза МС" расплатой с США
20.12.2018
Спутник CSO-1 взят на управление Францией - Роскосмос
02.05.2017
Что важно знать о космодроме Восточный
26.04.2016
Он сказал: "Построили!"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков