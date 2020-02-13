Войти
Интерфакс-АВН

"Швабе" подписал новое соглашение с Агентством по технологическому развитию

376
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский научно-исследовательский институт холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех совместно с Агентством по технологическому развитию объединяют усилия по реализации перспективных проектов, в том числе в области медицины.

"Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров руководителей компаний в Москве", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации Ростех.

В сообщении отмечается, что стороны совместно займутся разработкой, производством, а также продвижением и сервисным обслуживанием медтехники для кардиологии и физиотерапии. Кроме того, предполагается создание и внедрение перспективных лазерных технологий для других сфер применения.

Генеральный директор НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха Евгений Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, для достижения договоренностей планируется создать с партнерами совместное предприятие на площадке НИИ "Полюс". "На его базе будет организовано производство новых продуктов, в том числе изделий, отвечающих задачам национального проекта "Здравоохранение". Также мы намерены реализовать ряд проектов в интересах других отраслей", - отметил он.

Ранее холдинг "Швабе" с Агентством по технологическому развитию заключили договор о продвижении российских технологий за рубежом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
Медицина
Похожие новости
03.02.2020
"Швабе" на выставке в ОАЭ согласовал с зарубежными партнёрами графики поставок медтехники
14.08.2018
Ростех разработал уникальный дрон для мониторинга в условиях нулевой видимости
16.04.2018
"По объемам выручки на человека мы достигли параметров ведущих мировых компаний"
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
29.10.2013
Гордость «Швабе»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков