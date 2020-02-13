"Швабе" подписал новое соглашение с Агентством по технологическому развитию

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Московский научно-исследовательский институт холдинга "Швабе" госкорпорации Ростех совместно с Агентством по технологическому развитию объединяют усилия по реализации перспективных проектов, в том числе в области медицины.

"Соответствующая договоренность достигнута в ходе переговоров руководителей компаний в Москве", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации Ростех.

В сообщении отмечается, что стороны совместно займутся разработкой, производством, а также продвижением и сервисным обслуживанием медтехники для кардиологии и физиотерапии. Кроме того, предполагается создание и внедрение перспективных лазерных технологий для других сфер применения.

Генеральный директор НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха Евгений Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, для достижения договоренностей планируется создать с партнерами совместное предприятие на площадке НИИ "Полюс". "На его базе будет организовано производство новых продуктов, в том числе изделий, отвечающих задачам национального проекта "Здравоохранение". Также мы намерены реализовать ряд проектов в интересах других отраслей", - отметил он.

Ранее холдинг "Швабе" с Агентством по технологическому развитию заключили договор о продвижении российских технологий за рубежом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции.