В утиль, не успев послужить?

Первая четвёрка американских кораблей прибрежной зоны может быть списана. Вчера, 11 февраля, портал thedrive.com сообщил о том, что ВМС США официально объявили о планах вывести из эксплуатации по паре кораблей типа Freedom и Independence.

Речь идёт о первых четырёх кораблях, которые использовались для обучения и тестирования. В ВМС США указывают, что списание кораблей, которые не будут подвергаться модернизации, позволит высвободить ресурсы для наращивания боевых возможностей флота.

Корабли типа Freedom и Independence Источник изображения: thedrive.com

Корабли прибрежной зоны LCS (Littoral Combat Ships), или так называемый «зелёный» флот, являются одними из самых неоднозначных в ВМС США. С одной стороны, это отличные быстроходные корабли с высокой автономностью, с другой, их называют «недостаточно вооружёнными для конфликтов высокой интенсивности». Впрочем, это неудивительно, так как эти боевые единицы проектировались и строились для защиты американского побережья. Теперь, же когда было объявлено, что списанию подлежат корабли возрастом от 6 до 12 лет, это породило волну разговоров о ненужности и проблемности этого типа боевых единиц.

LCS – американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (литоральных кораблей). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение порядка 60 кораблей двух типов.

Длина кораблей типа LCS-1 Freedom составляет 115 м, ширина – 17,5 м, осадка – 3,7 м, водоизмещение – 3500 т. Корабли могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч) и находиться в море 21 день, преодолевая расстояние до 6500 км. В зависимости от выполняемых задач экипаж каждого из кораблей может состоять из 15, 50 или 75 человек. На вооружении кораблей типа LCS-1 Freedom находятся 57-мм автоматические пушки Mk 110, противовоздушные ракеты RIM-116, торпеды Mark 50, а также ракеты класса «поверхность-поверхность» NETFIRES PAM. Кроме того, на каждом из кораблей имеется площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawks и беспилотника Q-8 Fire Scout.

Корабль Detroit типа LCS-1 Freedom Источник изображения: navyrecognition.com

Корабли типа LCS-2 Independence по типу корпуса являются тримаранами и в своём классе считаются одними из самых крупных в мире. Длина каждого корабля составляет 127,4 м, ширина – 31,6 м, осадка – 4,3 м, водоизмещение – от 2300 до 3100 т. Тримаран может развивать скорость в 47 узлов (87 км/ч) и без дозаправки преодолевать до 8000 км. Каждый из кораблей вооружён 57-мм артиллерийским орудием, четырьмя пулемётами калибра 12,7 мм и пусковой установкой с одиннадцатью ракетами Evolved SeaRAM. Кроме того, на их палубах находится площадка и ангар для двух вертолётов MH-60R/S Seahawk и беспилотника MQ-8 Fire Scout.