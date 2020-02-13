За закрытыми дверями: США и Россия обсудят СНВ-3

США намерены обсуждать с Россией СНВ-3 "за закрытыми дверями"

США и России следует обсуждать условия продления договора СНВ-3 за закрытыми дверями, считают в Белом доме. Срок действия этого соглашения истекает в 2021 году. Его можно продлить на пять лет, но американская сторона настроена изменить его, чтобы к договору присоединился Китай.

Вашингтон собирается обсуждать с Москвой условия продления СНВ-3 за закрытыми дверями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Он выразил надежду, что переговоры начнутся в скором времени.

«Мы будем вести переговоры по этому поводу с российскими властями и [президентом России] Владимиром Путиным, а не в медийном пространстве. Мы очень скоро сядем с российскими коллегами за стол переговоров и обсудим эти важные вопросы", - сказал он в Атлантическом совете в Вашингтоне.

К тому же он отметил, что США могут провести «серьезные переговоры» с Россией и Китаем по сокращению ядерных запасов.

«США вышли из неэффективного договора о РСМД (ликвидации ракет средней и меньшей дальности. - «Газета.Ru»), что идет в комбинации с инвестициями президента в минобороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении [запасов] ядерного оружия в ближайшие месяцы», - заявил О'Брайен.

Советник американского лидера обратил внимание, что Россия в отличие от Китая заинтересована в переговорах по контролю над вооружениями. По его словам, если удастся достигнуть прогресса с российской стороной, на Пекин «будет оказано давление», и тогда он присоединится к предпринимаемым усилиям.

Российско-американский договор о РСМД прекратил свое действие 2 августа прошлого года. С тех пор остался только один документ, в рамках которого осуществляется контроль над вооружениями двух стран - Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва и Вашингтон подписали его в 2010 году.

В соответствии с этим соглашением, каждая сторона сокращает свои СНВ так, чтобы спустя семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

СНВ-3 остается в силе на протяжении десяти лет - до 5 февраля 2021 года. По истечении этого срока документ можно продлить не более чем на пять лет - до 2026 года - по обоюдному согласию сторон. Как раз об этом в последнее время и пытаются договориться стороны.

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, в конце прошлого года Москва направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий.

"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", - приводило его слова РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Москва подтвердила готовность в кратчайшее время пролонгировать упомянутый договор на высшем уровне.

О возможном участии Пекина в договоре ранее в интервью «Российской газете» высказывался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российская сторона не против подключения Китая к переговорам по контролю над РСМД и СНВ. При этом он напомнил, что КНР пока не хочет участвовать в этом, а Москва не будет его упрашивать.

"У Китая структура ядерных сил принципиально иная, нежели у России и США. И по количественным характеристикам они далеки от того, чтобы выходить на переговоры о каком-то балансе. Если Китай вдруг изменит свое мнение, пожалуйста, мы будем участвовать и в многосторонних переговорах. Но уговаривать Пекин мы не будем", - подчеркнул Лавров.

Если Вашингтон убежден в бессмысленности каких-либо дальнейших действий по СНВ-3 без подключения Китая, пусть сам этим и занимается, заявил он.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Вашингтона заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, еще с рядом стран.

В декабре прошлого года о готовности продлить СНВ-3 в ходе пресс-конференции заявил Владимир Путин. «Но пока на все наши предложения нет никакого ответа, и если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений. И это, на мой взгляд, плохо», - отметил президент России.

Лидия Мисник