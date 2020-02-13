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ЦАМТО

В Новосибирском соединении в ходе учений применялась машина дистанционного разминирования "Листва"

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Машина дистанционного разминирования "Листва".
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 12 февраля. В Новосибирском соединении для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" на маршрутах боевого патрулирования применялась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) "Листва".

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны, все "закладки" были уничтожены.

МДР "Листва" обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 70 м от самой трассы.

МДР "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями, оснащенными ПГРК "Ярс", сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Проекты
Военные учения
ПГРК
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