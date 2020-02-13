ВВС Нигерии приняли на вооружение вертолеты AW-109 и Ми-171Е

ЦАМТО, 12 февраля. Командование ВВС Нигерии сообщило о проведении 6 февраля в Абудже официальной церемонии принятия на вооружение двух новых вертолетов AW-109 "Пауэр" производства группы Leonardo и одного Ми-171Е (б.н NAF-581).

В мероприятии принял участие президент Нигерии Мухаммаду Бухари.

Как сообщал ЦАМТО, 15 января 2020 года ВВС Нигерии подтвердили доставку в Абуджу двух новых вертолетов AW-109 "Пауэр" (NAF-578 и NAF-579) производства группы Leonardo, а также сопутствующего оборудования и запасных частей. Предполагалось, что машины будут приняты на вооружение после повторной сборки и испытаний.

По информации Jane's Defence Weekly, во время церемонии офицер ВВС заявил, что ожидается доставка второго Ми-171E, а также трех реактивных истребителей JF-17 и 12 турбовинтовых легких ударных самолетов EMB-314/A-29 "Супер Тукано".

Информация о продаже Ми-171Е ранее не оглашалась. Этот вертолет представляет собой экспортную версию Ми-8АМТ с двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления, пригодную для применения в условиях высокогорья и высоких температур.

Заместитель генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский 12 сентября 2014 года в ходе выставки ADEX-2014 сообщил, что Россия заключила с Нигерией крупный контракт на поставку вертолетов, включая 6 Ми-171Ш и 6 Ми-35М.

Позднее, в сентябре 2016 года заместитель руководителя ФСВТС заявил, что в октябре 2015 года Нигерия подписала контракт на поставку 12 ударных вертолетов Ми-35М, не упоминая транспортные машины. Между тем, представители ВВС Нигерии заявили о заказе шести Ми-35М, не упоминания о Ми-171. Первые два Ми-35М были приняты на вооружение в апреле 2017 года, вторая пара – в апреле 2018 года. Один из новых вертолетов потерпел крушение 2 января 2019 года. Ранее, 8 января 2018 года потерпел крушение имевшийся Ми-17. Боевики "Боко Харам" опубликовали видео с обломками Ми-17 с б.н NAF-558, после чего, вероятно, пригодным к полетам остался только Ми-17 с б.н. NAF-270.

Во время церемонии также демонстрировались презентационные ролики разработок ВВС Нигерии, включая пусковую установку JC-6 с 30,1-мм ракетами класса "воздух-поверхность", установленную на борту вертолета Белл-412EP. Кроме того, демонстрировался мультироторный БЛА, сбрасывающий малоразмерную бомбу.