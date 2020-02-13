В Приморское общевойсковое объединение ВВО продолжает поступать новая техника

ЦАМТО, 12 февраля. Порядка двух десятков новых автомобилей КамАЗ–63501 поступили на вооружение в артиллерийское соединение Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа.

Поступившие образцы военной техники отличаются увеличенной грузоподъемностью порядка 16 тонн и повышенной проходимостью.

КамАЗ–63501 оснащен дизельным двигателем мощностью 360 л.с., а также отличается низким расходом топлива.

Данная модель предназначена для перевозки личного состава и крупногабаритных грузов. Также автомобиль оборудован комфортной кабиной со спальным местом для водителя. Данный тип техники является одним из востребованных образцов в ВС РФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.