На Украине раскрыли данные о потерях бронетехники в Донбассе

ЦАМТО, 12 февраля. Украинская армия в ходе боевых действий в Донбассе за период с 2014 по 2016 годы потеряла 2576 ед. бронетехники, из них 391 ед. – безвозвратно.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила информационно-консалтинговая компания Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны Украины.

По данным ведомства, большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (БМП) – 1415 поврежденных и 214 уничтоженных. На втором месте по потерям танки – 519 повреждено и 79 уничтожено.

Остальные потери пришлись на бронетранспортеры (439 повреждено и 68 уничтожено) и другие виды бронированной техники.