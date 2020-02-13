Фрегат "Адмирал Касатонов" прибыл в Североморск для подготовки к очередному этапу испытаний в море

ЦАМТО, 12 февраля. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", проходящий государственные ходовые испытания на Северном флоте, прибыл в Североморск после серии испытаний.

Ранее в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.

В Североморске моряки пополнят запасы и подготовятся к очередному этапу испытаний в морских полигонах. Основной упор в испытаниях будет сделан на корабельные комплексы противовоздушной обороны. Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс "Полимент-Редут", а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолетов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.

Испытания фрегата "Адмирал флота Касатонов" на Северном флоте начались 20 ноября в Белом море. Они проходят в несколько этапов. Был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата со стрельбами крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морским мишеням.

В начале декабря прошлого года экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск и провел серию испытаний в Баренцевом море. В частности, моряки отработали взаимодействие с авиацией и подводными лодками, испытали радиотехническое вооружение и гидроакустический комплекс.

После завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний и подписания приемного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.