В ОСК подвели итоги участия делегации корпорации на выставке Defexpo India-2020

ЦАМТО, 12 февраля. Объединенная судостроительная корпорация представила продукцию отечественного кораблестроения на 11-й Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений Defexpo India-2020, проходившей с 5 по 8 февраля в Лакхнау (Индия).

В составе делегации ОСК работали представители одиннадцати предприятий и конструкторских бюро корпорации, среди которых: Адмиралтейские верфи, ЦКБ МТ "Рубин", ПО "Севмаш", Северное ПКБ, СПМБМ "Малахит", ЦМКБ "Алмаз", ЦС "Звездочка", Невское ПКБ", КБ "Вымпел" и другие.

На единой экспозиции Объединенной судостроительной корпорации было презентовано более десятка образцов военной продукции: подводная лодка проекта 636 с комплексом "Club-S"; подводная лодка "Амур 1650" с ВНЭУ; малая подводная лодка "Пиранья-Т"; малая подводная "П-750Б"; сторожевой корабль проекта 11356; малый сторожевой корабль проекта 20382 "Тигр"; малый ракетный корабль проекта 22800Э "Каракурт-Э"; противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 шифр "Александрит-Э"; рейдовый тральщик проект 10750Э; большой десантный корабль проекта 11711Э.

В рамках деловой программы представители корпорации приняли участие более чем в 70 встречах и переговорах с представителями иностранных заказчиков по актуальным и перспективным вопросам военно-технического сотрудничества.

Стенд ОСК для ознакомления с производимой продукцией и проведения переговоров посетили министр обороны Индии Ражнатх Сингх, заместитель начальника штаба ВМС Индии Мурлидхар Павар, начальник главного управления МТО Объединенного штаба Минобороны Индии (ВМС) вице-адмирал Пабби Гуртедж Сингх, а также руководители крупнейших индийских судостроительных верфей и компаний.

Индия – один из крупнейших партнеров России по ВТС. Среди ключевых проектов российско-индийского сотрудничества в судостроительной сфере глава ОСК Алексей Рахманов, комментируя итоги выставки, назвал текущий ремонт индийского авианосца "Викрамадитья" и строительство фрегатов проекта 11356.

"Большие надежды мы также возлагаем на противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 шифр "Александрит-Э". Ну и, конечно, наши самые современные подводные лодки. В частности, участвуем в тендере на поставку лодок с ВНЭУ проекта 75I", – добавил Алексей Рахманов.

ОСК уже приступила к реализации масштабной программы модернизации российских и советских кораблей, ранее переданных ВМС Индии, а также активно участвует в строительстве современной военно-морской техники и планирует действовать в рамках рекомендованной программы "Make in India", которая предусматривает перенос части производства на индийские верфи.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".