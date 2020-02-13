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Деловая газета "Взгляд"

Советский пистолет-пулемет ППШ-41 испытали на живучесть

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Источник изображения: Калашников/YouTube

Специалисты концерна «Калашников» провели испытания на живучесть советского пистолета-пулемета ППШ-41, который стоял на вооружении Красной Армии во время Великой Отечественной войны.

Для испытаний экземпляра ППШ-41, выпущенного в 1942 году, подготовили секторные и барабанные магазины, общий боезапас составил 913 патронов. Специалист концерна вел непрерывную стрельбу, меняя один магазин за другим, передает РИА "Новости".

Во время испытания у оружия менялся темп стрельбы, однако других изменений не было. В результате специалист "Калашникова" отстрелял весь имеющийся боезапас, при этом проблемы возникли лишь с последним барабанным магазином, который, по словам ведущего, имел дефект. После остывания ППШ-41 испытатель смог без каких-либо проблем отстрелять еще один магазин на 71 патрон.

Специалист концерна указал, что у пистолета-пулемета по сравнению с современным оружием плохая эргономика и слабый патрон. В числе преимуществ ППШ-41 он выделил слабую отдачу.

"Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника", – отметил ведущий, назвав пистолет-пулемет простым и надежным оружием.


Алина Назарова

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Компании
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