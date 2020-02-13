Новые российские средства ПВО разместят в Киргизии

Российская Федерация разместит новые средства противовоздушной обороны в Киргизии. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Замминистра сообщил об этом, выступая в Государственной думе. Там заслушивали вопрос ратификации протокола между Российской Федерацией и Киргизией о статусе и условиях пребывания объединенной военной базы РФ на киргизской территории, сообщает Радио Sputnik. Этот протокол с изменениями внес в Госдуму для ратификации в конце прошлого года президент страны. Изменения касались подразделения беспилотников, которые планируют использовать на военной базе.

Как добавил заместитель министра обороны Николай Панков, размещение средств противовоздушной обороны на военной базе в Киргизии станет следующим шагом. А еще военное ведомство проведет реконструкцию объектов инфраструктуры аэродрома "Кант".

Светлана Цыганкова