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ТАСС

Запуск спутника "Метеор-М" перенесен на 2021 год из-за дополнительных испытаний

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Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М"
Гидрометеорологический аппарат "Метеор-М".
Источник изображения: © Роскосмос

В начале февраля на спутнике произошел сбой, позже в Роскосмосе сообщили, что ориентация аппарата восстановлена

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спутник "Метеор-М" № 2-3, который Роскосмос планировал отправить на орбиту в 2020 году, будет запущен в 2021 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в среду.

"В пресс-службе Роскосмоса подтвердили факт переноса запуска "Метеора-М" № 2-3 с 2020 на 2021 год, - отметили в пресс-службе. - <...> Принято решение провести дополнительные испытания космического аппарата".

В конце декабря 2019 года спутник "Метеор-М" № 2-2 вышел из строя из-за попадания микрометеорита. Тогда в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что аппарат перешел в режим неориентированного полета. Затем со спутником была установлена связь, начались работы по восстановлению работоспособности. В начале февраля на спутнике "Метеор-М" № 2 произошел сбой, позже в Роскосмосе сообщили, что ориентация аппарата восстановлена, он работоспособен.

"Метеор-М" входит в серию перспективных космических аппаратов гидрометеорологического обеспечения. Спутники этой серии предназначены для оперативного получения информации в целях прогнозирования погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.

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