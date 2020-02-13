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«Рапторы» подзаправились на русском холоде

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американские ВВС осуществили первую в истории заправку истребителей пятого поколения в условиях Крайнего Севера. В рамках учений на Аляске была сымитирована обстановка так называемого аэродрома подскока - базы на которой самолеты лишь дозаправляются во время или после выполнения боевой задачи.

Для тренировки пилотов и наземного персонала на авиабазе Эльмендорф-Ричардсон под Анкориджем были созданы условия аэродрома подскока (FARP или Forward Area Refueling Point - точка заправки переднего края). Иными словами, это взлетно-посадочная полоса с минимальным количеством обслуживающего персонала и наземной техники. Ее используют только для дозаправки возвращающихся или продолжающих миссию военных самолетов, а также в экстренных ситуациях. В последние годы США развернули подобные пункты по всему миру, особенно много их - в Европе.

Как сообщает портал Warhead со ссылкой на пресс-релиз ВВС США, в упражнении участвовали истребители третьего авиакрыла Тихоокеанских воздушных сил (Pacific Air Forces' 3rd Wing). F-22 Raptor работали в подобных условиях впервые, но все задачи были выполнены полностью и никаких проблем не возникло. Во время проведения учений температура окружающего воздуха опустилась ниже -22 градусов Целься (-8 по Фаренгейту).

Стоит отметить, пишет ПМ, что американские ВВС уделяют все больше внимания инфраструктуре обеспечения полетов. Создание множества подобных точек обслуживания является неотъемлемой частью гарантированного применения военной авиации по всему миру. Если помимо FARP учесть еще и дозаправку в воздухе, окажется, что не так уж и много мест на Земле осталось, где ВВС США не смогли бы достичь превосходства в небе в кратчайшие сроки, что лишний раз подтверждают подобные учения в необычных для пилотов и техников условиях.

Истребитель F-22 Raptor является первым серийным многоцелевым боевым самолетом пятого поколения. Его первый полет состоялся в 1997 году, а принятие на вооружение произошло в 2005-м. Всего было произведено около 200 машин и они активно несут службу, несмотря на ряд ограничений, некоторые из которых невозможно устранить - например, малую емкость топливных баков. Опыт эксплуатации, в том числе, боевых действий, показал, что стоимость летного часа и сложность обслуживания F-22 получились ненамного более высокими, чем для более старых моделей.

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Страны
США
Продукция
F-22
Проекты
Военные учения
Истребитель 5 поколения
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