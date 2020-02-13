Су-35С уничтожили условного противника в Приморье

Авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа осуществили учебно-тренировочные полеты, в ходе которых провели воздушный бой с самолетами условного противника. Маневры проводились в Приморье.

Перед экипажами истребителей Су-35С стояла задача отработать тактику ведения воздушного боя и технику пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

Экипажи по очереди искали и уничтожали самолеты «противников», роль которых выполняли высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Также летчики отработали групповые полеты и полеты парой на групповую слетанность в различных метеоусловиях и заход на посадку в ночное время.

«В ходе полетов летчики отработали элементы маневрирования с большими углами крена и тангажа, провели воздушные бои на предельных параметрах прицельного комплекса. <…> Всего в ходе летной смены летчики совершили около 20 вылетов», — сообщили в пресс-службе ВВО 12 февраля.

6 февраля уничтожение самолетов условного врага отработали истребители Су-27 и Су-30 СМ над нейтральными водами Балтийского моря. Полеты были плановыми и проводились в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В тот же день «уничтожение противника» отработали и в гвардейской танковой армии Западного военного округа. Маневры проводились в Московской и Новгородской областях на турбореактивных танках Т-80 и модернизированных Т-72Б3.

Су-35 — сверхманевренный истребитель поколения 4++. Самолет может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет. В ноябре 2019 года американский журнал The National Interest назвал Су-35 одним из лучших самолетов Военно-космических сил России.