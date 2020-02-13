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В Подмосковье психологи провели полосу препятствий для разведчиков

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Военные психологи проверили на прочность моральный дух разведчиков с помощью необычной полосы препятствий в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Полосу препятствий проходили военнослужащие Таманской мотострелковой дивизии. Они преодолели более 300 метров и прошли через 30 испытаний. Полосу сопровождали взрывы и пулеметный огонь, которые имитировали боевые условия. Кроме того, организаторы разместили на полосе разрывающиеся манекены, пишет РЕН ТВ.


Отмечается, что контроль за прохождением полосы препятствий осуществляли психологи дивизии. Каждого военнослужащего проверяли на психологическое состояние до и после преодоления полосы. Всего в занятиях приняли участие более 300 военнослужащих разведподразделений гвардейской танковой армии ЗВО.

4 февраля сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели учения по отражению авиаудара условного противника в небе над Сибирью, Уралом и Поволжьем.

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