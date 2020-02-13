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Деловая газета "Взгляд"

США захотели «серьезно» обсудить сокращение ядерных запасов с Россией и Китаем

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Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен.
Источник изображения: © Фото : United States government work

Соединенные Штаты рассчитывают на «серьезное» обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"США вышли из неэффективного договора о РСМД, что идет в комбинации с инвестициями президента [Дональда Трампа] в министерство обороны и может привести Россию и даже Китай за стол переговоров для серьезного разговора о сокращении (запасов) ядерного оружия в ближайшие месяцы", – приводит слова О'Брайена РИА "Новости".

При этом советник Трампа отметил, что обсуждение продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет проходить за закрытыми дверями.

О'Брайен добавил, что Россия и США, в отличие от Китая, заинтересованы в переговорах по контролю над вооружениями. Он выразил надежду, что если в переговорах с Россией удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление", и Пекин присоединится к предпринимаемым усилиям.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал продлить СНВ-3 хотя бы ради репутации России и США.

В середине января Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям России на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.



Антон Никитин

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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