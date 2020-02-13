Войти
Lenta.ru

США показали карту активности ВМФ России по всему миру

391
0
0
Источник изображения: Изображение: The Pentagon

В проекте бюджета Пентагона на 2021 год содержится карта, на которой показаны участки Мирового океана, где Россия и Китай проявляют повышенную активность, пишет The Drive.

Там же отмечается, что Москва усилила свое присутствие, в частности, вблизи юго-восточного побережья Северной Америки, в Карибском бассейне, в северной части Атлантического океана, в Средиземном море и в Арктике.

В издании обращают внимание на резко увеличившуюся активность Китая на российском Дальнем Востоке, в частности, в Чукотском море.

В октябре 2019 года телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежской разведки сообщила, что в течение нескольких дней с расположенных на Кольском полуострове баз вышло не менее восьми российских атомных подводных лодок, целью которых является попытка зайти максимально незаметно и далеко в воды Северной Атлантики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Россия
США
Проекты
Арктика
Похожие новости
21.10.2019
Битва за шельф: как Россия докажет свои права
01.07.2019
Слишком много желающих: что России грозит в Арктике
17.10.2014
Усиление арктического присутствия
30.01.2013
Война в Арктике
29.08.2012
«Окна безопасности» закрываются
28.04.2010
Северный ледовитый ТВД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков