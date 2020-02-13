Показана переброска Турцией большого количества бронетехники к сирийской границе

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

В сети появились кадры, на которых показана переброска к сирийской границе десятков единиц различной турецкой бронетехники, включая танки и БМП.

В Генштабе ВС Турции ранее было принято решение о необходимости увеличения военного присутствия в провинции Идлиб в связи со складывающейся там ситуацией.

Напомним, что накануне сирийские правительственные силы впервые с 2012 года взяли под свой контроль автодорогу М5, соединяющую Алеппо с Дамаском, войдя в пригород Алеппо – населённый пункт Рашидин.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

На кадрах видно, что изначально военная техника турками транспортируется к границе по железной дороге. Потом её перегружают на автомобильные платформы. Далее колоннами она перебрасывается через турецко-сирийскую границу, что фактически является откровенным вторжением в независимое государство.

Turkey is transporting tanks by train to the Syrian border as the tension rise in Idlib. Idlib is the last stronghold of Syrian rebels.#Syria #IdlibUnderFire #IdlibUpdates #Idlib #IdlibBattle pic.twitter.com/SBADh77Ehk - Global Politics (@Globalpoliticss) February 11, 2020

Сирийская армия тем временем продолжает наступление в южной части образовавшегося выступа, контролируемого боевиками в Идлибе. Усложняется для САА ситуация тем, что в районе населённого пункта Аль-Урайма располагается так называемый наблюдательный пункт турецких войск. Этот пункт боевики используются как зону прикрытия, нанося удары по позициям сирийских войск.

Также сирийские войска ведут продвижение в направлении стратегически важного (вследствие своего географического положения) города Кафранбел. В этом районе сходятся сразу несколько важных транспортных артерий. Если САА удастся взять Кафранбел и нанести одновременный удар по боевикам с запада, то будет захлопнута «крышка котла», в котором окажутся до 3,5 тысяч боевиков. В этом случае у боевиков вся надежда на то, что войска Турции окажут им помощь и не дадут продвинуться вперёд сирийской правительственной армии.