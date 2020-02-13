Войти
Военное обозрение

Показана переброска Турцией большого количества бронетехники к сирийской границе

278
0
0

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

В сети появились кадры, на которых показана переброска к сирийской границе десятков единиц различной турецкой бронетехники, включая танки и БМП.

В Генштабе ВС Турции ранее было принято решение о необходимости увеличения военного присутствия в провинции Идлиб в связи со складывающейся там ситуацией.

Напомним, что накануне сирийские правительственные силы впервые с 2012 года взяли под свой контроль автодорогу М5, соединяющую Алеппо с Дамаском, войдя в пригород Алеппо – населённый пункт Рашидин.

Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Турции

На кадрах видно, что изначально военная техника турками транспортируется к границе по железной дороге. Потом её перегружают на автомобильные платформы. Далее колоннами она перебрасывается через турецко-сирийскую границу, что фактически является откровенным вторжением в независимое государство.


Сирийская армия тем временем продолжает наступление в южной части образовавшегося выступа, контролируемого боевиками в Идлибе. Усложняется для САА ситуация тем, что в районе населённого пункта Аль-Урайма располагается так называемый наблюдательный пункт турецких войск. Этот пункт боевики используются как зону прикрытия, нанося удары по позициям сирийских войск.

Также сирийские войска ведут продвижение в направлении стратегически важного (вследствие своего географического положения) города Кафранбел. В этом районе сходятся сразу несколько важных транспортных артерий. Если САА удастся взять Кафранбел и нанести одновременный удар по боевикам с запада, то будет захлопнута «крышка котла», в котором окажутся до 3,5 тысяч боевиков. В этом случае у боевиков вся надежда на то, что войска Турции окажут им помощь и не дадут продвинуться вперёд сирийской правительственной армии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Турция
Похожие новости
04.02.2019
Катар получил турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
11.01.2019
Трамп может передумать: США допустили новую войну в Сирии
13.06.2017
В высокоточном соперничестве определился победитель
08.06.2017
Министр обороны России высоко оценил деятельность ШОС в решении вопросов международной безопасности
05.11.2013
Каска для генерального секретаря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков