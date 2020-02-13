Войти
Военное обозрение

США как «главный миротворец»: России и Китаю предложено обсудить сокращение ядерных арсеналов

435
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США решили предстать в образе «главного миротворца». Речь идёт о том заявлении, которое сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен.

По словам американского чиновника, США ожидают подключения России к обсуждению вопроса сокращения количество ядерных боеголовок.

Из заявления г-на О'Брайена:

Мы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что он был неэффективен. Это может привести Россию и даже Китай за стол переговоров по вопросу о сокращении ядерного арсенала уже в ближайшее время.

Это заявление советник Трампа сделал в ходе выступления на Атлантическом совете.

О'Брайен заявил о том, что Россия сама заинтересовано в сокращении стратегических объёмов наступательных вооружений.

О'Брайен:

И если удастся по этому вопросу (сокращению ядерных арсеналов) договориться с Россией, то можно будет надавить и на Китай. Тогда Пекин присоединиться к нашим усилиям.

Эти слова американский чиновник произнёс через несколько дней после объявления в США об оснащении субмарин ракетами с ядерными боеголовками малой мощности. Речь о боеголовках, мощность которых составляет до половины мощности бомбы, сброшенной американцами в своё время на Хиросиму.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
13.08.2019
Хуаньцю шибао (Китай): как Россия ответит на разработку США ракет средней дальности? Она может создать гиперзвуковые ракеты наземного базирования
25.10.2018
"Мир станет опасным": Москву беспокоят заявления Трампа
24.10.2018
"Пока не придут в себя": США пополняют ядерные арсеналы
15.06.2015
Ответ США на нарушение Россией договора о ядерных вооружениях ("The Brookings Institution", США)
10.03.2015
Три смерти «Искандера»
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков