США как «главный миротворец»: России и Китаю предложено обсудить сокращение ядерных арсеналов

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США решили предстать в образе «главного миротворца». Речь идёт о том заявлении, которое сделал советник президента США по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен.
По словам американского чиновника, США ожидают подключения России к обсуждению вопроса сокращения количество ядерных боеголовок.
Из заявления г-на О'Брайена:
Мы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что он был неэффективен. Это может привести Россию и даже Китай за стол переговоров по вопросу о сокращении ядерного арсенала уже в ближайшее время.
Это заявление советник Трампа сделал в ходе выступления на Атлантическом совете.
О'Брайен заявил о том, что Россия сама заинтересовано в сокращении стратегических объёмов наступательных вооружений.
О'Брайен:
И если удастся по этому вопросу (сокращению ядерных арсеналов) договориться с Россией, то можно будет надавить и на Китай. Тогда Пекин присоединиться к нашим усилиям.
Эти слова американский чиновник произнёс через несколько дней после объявления в США об оснащении субмарин ракетами с ядерными боеголовками малой мощности. Речь о боеголовках, мощность которых составляет до половины мощности бомбы, сброшенной американцами в своё время на Хиросиму.