Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Очередной метеорологический спутник «Метеор-М» будет запущен с космодрома Восточный на год позже, в 2021 году, из-за необходимости провести дополнительные испытания. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что старт спутника «Метеор-М» №2-3 с Восточного перенесен с ноября 2020 года на следующий год из-за неготовности космического аппарата. Таким образом, ни одного запуска по федеральной космической программе РФ в 2020 году с космодрома не будет.

7 февраля ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту 34 британских космических аппарата спутниковой системы связи OneWeb.

Старт ракеты-носителя состоялся в 00:42 мск. Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от разгонного блока на орбите высотой 450 км прошло штатно. Все 34 спутника были успешно выведены на целевые орбиты.

Первый запуск коммерческих спутников с Восточного был произведен еще в 2017 году, но тогда это были микроспутники, которые являлись дополнением к российскому космическому аппарату «Метеор-М» №2-1. Пусковые услуги производились в рамках федеральной программы, а ракета для пуска была изготовлена за счет бюджета.

Возведение Восточного в Амурской области началось в 2012 году. Это будет первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечит России независимый доступ в космос.