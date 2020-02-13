Сотрудник SpaceX рассказал об особенностях работы на Маска

Глава компании SpaceX Илон Маск оценивает каждое важное решение через призму того, как оно приблизит компанию к основанию самодостаточной колонии на Марсе. Об этом рассказал в интервью подкасту Joe Rogan Exprience главный советник SpaceX и бывший астронавт НАСА Гаррет Рейсман.

При этом, по его словам, предприниматель всегда дает сотрудникам жесткие дедлайны.

Рейсман добавил, что самое удивительное в Маске — это «широта его знаний». Он пояснил, что главе SpaceX удается общаться на равных с программистами о ПО и с инженерами, которые занимаются производством.

«Я видел, как он [Маск] это делает, и я сам до сих пор не понимаю. Я, занимаясь одним проектом, практически выгорел, а он делает всё сразу», — отметил Рейсман.

В ноябре Маск заявил, что для строительства поселения, которое сможет самостоятельно функционировать на Марсе, потребуется около 1000 кораблей Starship и не менее 3 млн т ресурсов и оборудования. Каждый запуск обойдется SpaceX примерно в $2 млн.