Выпускник пришел в КБ, и ни в чем ни бе ни ме

Почему ценность российских ученых-«оборонщиков» определяют западные издания

Появление новых технологий в аэрокосмической индустрии выдвинуло на передний край проблему подготовки кадров, способных не только внедрять, но и развивать, совершенствовать их. Проблема оказалась сложной и многоаспектной, поскольку требует коренной перестройки научно-методического и организационно-технического обеспечения вузов.

Пример успешного подхода к решению продемонстрирован профессором Канзасского университета доктором Яном Роскамом (Dr. Jan Roskam). Он задался целью получить вычислительную технику и прикладное программное обеспечение, используемое в аэрокосмической промышленности США. И добился своего. Это повысило качество учебного процесса и позволило создать на базе руководимой профессором кафедры международный коммерческий центр по обучению студентов и повышению квалификации специалистов из промышленности. Однако совершенствование научно-методического и организационно-технического обеспечения лишь часть решения проблемы. Дело в том, что не все и порой не самые весомые составляющие процесса проектирования аэрокосмических комплексов могут быть формализованы и, следовательно, автоматизированы. Это относится к таким важнейшим элементам, как синтез нетривиальных вариантов решения некой актуальной проблемы, а также выбор предпочтительного решения при наличии альтернативных.

В мире накоплен такого рода опыт, основанный на тесном сотрудничестве работников промышленности, науки и высшей школы. Он был и в нашей стране. В структуре высших учебных заведений СССР существовало важное звено – научно-исследовательская часть, возглавляемая проректором по научной работе. Оно объединяло и координировало деятельность кафедральных, факультетских и институтских подразделений по выполнению государственных целевых комплексных программ. О масштабах такой работы можно судить по следующим ориентировочным цифрам. В 80-е годы суммарный объем годового финансирования по госбюджету и по хоздоговорам НИР только одной кафедры МАИ «Проектирование самолетов», возглавляемой известным авиаконструктором, членом-корреспондентом АН СССР Сергеем Егером, достигал миллиона рублей. Количество штатных сотрудников кафедры приближалось к ста, примерно 90 процентов НИО финансировалось по хозрасчету, остальные – из госбюджета. По совместительству активное участие в работе НИО принимали преподаватели кафедры, как правило, в качестве руководителей НИР или отдельных направлений, аспиранты и студенты. Причем объем финансирования работы студентов составлял не менее 15 процентов фонда зарплаты, что строго контролировалось. Таким образом преподаватели и сотрудники повышали квалификацию, а студенты получали практические навыки решения актуальных задач авиастроения. Из числа работников НИО формировался резерв для аспирантуры и преподавательского состава.

“ Копирование западной системы образования не открыло талантливой молодежи с периферии дорогу в лучшие вузы страны ”

Пример подобного подхода – эффективное взаимодействие кафедры с ОКБ Александра Яковлева по хоздоговорам на создание систем автоматического проектирования пассажирских лайнеров и самолетов вертикального взлета и посадки. Эта работа выполнялась в тесном сотрудничестве с коллективом ОКБ и завершилась передачей в опытную эксплуатацию двух объектно ориентированных подсистем САПР.

В 1983 году вышел удостоенный Государственной премии СССР учебник «Проектирование самолетов», в котором нашли отражение принципы системного подхода и методы автоматизированного решения задач. На этой основе строятся и современные системы.

Тесные связи высшей школы с НИИ и промышленными предприятиями, занимающимися разработкой аэрокосмической техники, институтами АН СССР были выигрышной стороной советской школы подготовки кадров, чем мы гордились, а наши зарубежные коллеги завидовали нам. Разрушение этих связей вследствие так называемых рыночных реформ привело к трудновосполнимым потерям. При стагнации в авиастроении вузы потеряли базу для производственных практик – технологических, конструкторских, преддипломных. Финансирование научных исследований через РФФИ не оправдало возлагаемых надежд, что привело к деградации НИО института. В условиях нищенского финансирования высшая школа постепенно утрачивала потенциал и привлекательность для молодых, энергичных специалистов. Вследствие этого рос средний возраст научно-педагогического персонала, ветшало лабораторное оборудование, устаревали учебники.

Слепое копирование западной системы образования не решило и проблему обучения в лучших вузах страны талантливой молодежи с периферии, что считалось важнейшим аргументом в пользу реформы высшего образования. Возможности системы ЕГЭ не были реализованы вследствие двух причин: нищенской стипендии студентов и ограниченного числа мест в общежитиях вузов. Студенты вынуждены вместо учебы зарабатывать себе средства на проживание, занимаясь весьма далекой от их будущей специальности деятельностью. Это наряду с утерей базы практик студентов вследствие закрытия или перевода авиационных предприятий на периферию привело к резкому снижению качества подготавливаемых специалистов. Кстати, опыт кадрового обеспечения ОКБ Сухого, сохранившего производственную и организационные структуры для решения этой важной проблемы, объясняет положительные результаты работы конструкторского бюро.

Таким образом, существующая ныне система подготовки кадров для аэрокосмической индустрии, к сожалению, не отвечает общегосударственным интересам. Что, на наш взгляд, надо сделать для исправления положения?

1. Восстановить государственную систему планирования и реализации целевых комплексных программ развития экономического и оборонного потенциала страны.

2. Рассматривать при этом проблему подготовки кадров как ключевую.

3. Активно вовлекать вузы в решение задач наращивания экономического и оборонного потенциала страны и наоборот, институтов академии наук, отраслевых НИИ и промышленных предприятий – в подготовку кадров как места проведения практик будущих специалистов, внедрения результатов вузовских НИР, выполняемых по их заданию или совместно с ними, как базы для повышения квалификации и подготовки резерва преподавательского состава.

4. Отменить как ошибочное положение, внедренное бывшим Министерством образования и науки, определившее задачей аспирантуры лишь подготовку кадров для педагогической и научно-исследовательской деятельности высших учебных заведений.

5. Признать неэффективной систему аттестации научно-педагогических кадров, основанную только на анализе количества публикаций в неких изданиях, список которых формируется неизвестно кем и по каким признакам.

Важный аспект реализации государственных целевых комплексных программ развития – их информационное обеспечение. Известно, что в СССР решению этой проблемы уделялось пристальное внимание. Всесоюзные информационные центры ВИНИТИ, ВИМИ вместе с отраслевыми (типа БНТИ ЦАГИ) играли огромную роль в сборе, систематизации и передаче заинтересованным организациям необходимых им материалов, получаемых на основе анализа публикаций в открытых отечественных и зарубежных изданиях, трудах конференций. Отказ от такой системы информационного обеспечения, обоснованный появлением и возможностями Интернета, равносилен предложению искать съедобный апельсин в мусорном баке – достижимо, но неэффективно.

Когда даже самым твердолобым отечественным апологетам западной системы образования стало понятно, что принятые ими критерии значимости вклада в развитие науки того или иного специалиста не работают, они наконец приняли решение о создании отечественной базы данных «Ученые России», в которой собиралась бы информация о вкладе каждого в развитие науки. Однако и это важнейшее мероприятие запомнилось лишь рекордными тратами бюджетных средств, оставив единственным критерием эффективности количество публикаций, отслеживаемых в базах данных типа Scopus и WOS. Как обычно, пророков в своем отечестве нет, все на Западе.

Имея опыт сотрудничества с зарубежными коллегами, отмечу несомненную важность такой работы, но не с чиновниками от образования, а с учеными, преподавателями университетов, аспирантами и студентами. Для примера можно назвать плодотворное участие преподавателей МАИ и коллег из Саратова в европейском семинаре по проблемам авиационного образования, а также сотрудничество с Массачусетским технологическим институтом. В MIT разработана и реализуется заслуживающая внимания комплексная программа повышения качества подготовки специалистов для аэрокосмической отрасли, отвечающая специфическим требованиям, предъявляемым к ним на различных стадиях жизненного цикла изделий. Такой подход мы, российские ученые, разделяем и готовы к партнерству.

Это делает чрезвычайно актуальной проблему качества обучения студентов и аспирантов практическим навыкам общения на английском языке, тем более что без этого трудно решать важную задачу подготовки в МАИ иностранцев, а также стажировки наших выпускников в зарубежных научных центрах. Важный аспект повышения квалификации специалистов – восстановление роли выпускающих кафедр в формировании программ образования по общеинженерным и социально-экономическим дисциплинам. Чрезмерная автономизация кафедр, выполняющих эти функции, не обеспечивает должного уровня подготовки по предметам, обязательным для любого инженера: численные методы решения задач, 3D-моделирование, экономика промышленных предприятий.

Нет сомнения, что названные проблемы могут быть сняты в ближайшее время, если вместо «дорожных карт», составленных нашими высокопоставленными менеджерами из Министерства промышленности и торговли, будет разработана Государственная целевая комплексная программа развития отечественной аэрокосмической индустрии, где займут достойное место вопросы кадрового обеспечения.

Справка «ВПК»

Николай Константинович Лисейцев – доктор технических наук, профессор кафедры «Проектирование и сертификация авиационной техники» НИУ МАИ, лауреат Государственной премии СССР, почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат золотой медали имени П. В. Дементьева и медали имени В. М. Мясищева за выдающиеся заслуги в развитии авиационной науки и техники и подготовке кадров.

Николай Лисейцев, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года