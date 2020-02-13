Войти
Военно-промышленный курьер

F-5Е побеждал МиГ-23 в мелочах

816
0
0
Источник изображения: Фото: scalemodels.ru

Трофеи войны во Вьетнаме сыграли свою роль в Афганистане

Самолеты, поставленные по ленд-лизу, изумляли советских специалистов не запредельными характеристиками – в чем-то американские машины даже уступали нашим. Но это была техника, создатели которой думали не только о безопасности пилота, а и о его комфорте.

Опыт войны нашими КБ был учтен. Казалось бы, советским конструкторам не составляло труда перенять и американское отношение к тем, кто летает на их технике и ее обслуживает. Но нет – и тридцать лет спустя ситуация осталась прежней.

В 1976 году в Москву доставили американские самолеты, захваченные вьетнамцами в ходе наступления на Сайгон. Это было большой удачей – получить современную авиатехнику потенциального противника в летном состоянии, полностью укомплектованную да еще и с документацией. На территории авиабазы «Чкаловская» устроили «выставку» для армейского командования. Тогда же в Ахтубинске наши летчики приступили к освоению трофеев. И вновь настало время удивляться, насколько конструкторы учитывали «человеческий фактор».

“ Наши авиастроители постарались перенять у американцев «защиту от дурака» ”

Истребитель F-5E Tiger II в США считали аналогом нашего МиГ-21 или МиГ-23. Так по сути и было – освоение «американцев» нашими летчиками прошло без проблем. Единственное – заменили часть указателей на приборной панели на более привычные наши. Технический персонал тихо радовался тому, что о них тоже подумали: самолет оказался чрезвычайно удобным в эксплуатации, до всех агрегатов можно было дотянуться с земли, не требовалось специальных инструментов и приспособлений. Более того – часть люков, открывавшихся вверх, образовывала навес, позволявший техникам работать с машиной в непогоду. И стремянку летчику подавать не надо – в кабину можно подняться по откидным ступеням. Авиаинженеры искали и нигде не могли найти топливные фильтры. Зато подсмотрели протектирование топливных баков специальной губкой, предохранявшей их от возгорания и взрыва паров керосина. Но так и не поняли – то ли керосин у американцев не нуждается в дополнительной очистке, то ли функцию фильтра взяла на себя протекторная губка. Замену двигателей конструкция F-5 позволяла провести за полтора часа – притом что на МиГ-21 с такой работой было и за сутки не управиться.

Поначалу наши посмеивались над тем, сколько перед вылетом нужно снять всяких защитных чек, предохранявших от случайной уборки шасси, сброса бомб и прочих неожиданностей. Но именно «защиту от дурака» наши авиастроители постарались перенять у американцев – в результате отмеченные в отчете «яркие ленты с напоминаниями», установленные на всех деталях, которые требовалось удалить перед полетом, прочно вошли в быт нашей авиации. Теперь это еще и «ремувки», самые распространенные сувениры с авиасалонов.

В кабине находились лишь самые необходимые летчику приборы, для наглядности еще и размещенные на схеме самолета. Тумблеры – не наши скользкие полированные шпеньки, а пластины с выемкой под палец. Очень говорящая мелочь.

Понравилась летчикам и высокая посадка в американском истребителе, обеспечивавшая превосходный обзор, особенно в сравнении с МиГ-23, с которыми летчики вели учебные воздушные бои. При схожих характеристиках грамотная компоновка позволяла F-5E быть куда маневреннее наших самолетов, а коллиматорный прицел AN/ASQ-29 занимал в кабине вдвое меньше места, нежели наш аналог. Плюс МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности оказался очень чувствительным к перегрузкам, жесткое же крыло F-5E легко переносило 7–8 G.

Еще одно удивление – надежность техники. В Ахтубинск специально доставили запасной двигатель, чтобы использовать его для замены выходящих из строя деталей, но он так и простоял нераскрытый – отказов не было.

Так что же наши авиастроители позаимствовали у американцев? В первую очередь протектирование топливных баков, для чего был специально разработан ячеистый пенополиуретан. Прошло всего несколько лет, и бои в Афганистане показали, насколько это было своевременным. Но «мелочовка» вроде самоконтрящихся соединений и удобных электроразъемов, несмотря на всю простоту и эффективность, так нигде тогда и не была внедрена – не вписывалось это в наши технологии.

Заголовок газетной версии – «F-5 – мечта советского летчика».


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Россия
США
Продукция
F-5
МиГ-21
МиГ-23
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.07.2017
Изменяемая стреловидность. Зачем российские самолеты "поджимают" крылья
01.02.2013
Убить пересмешника
19.03.2012
Индийский слон соперничает с китайским драконом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков