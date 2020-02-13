F-5Е побеждал МиГ-23 в мелочах

Трофеи войны во Вьетнаме сыграли свою роль в Афганистане

Самолеты, поставленные по ленд-лизу, изумляли советских специалистов не запредельными характеристиками – в чем-то американские машины даже уступали нашим. Но это была техника, создатели которой думали не только о безопасности пилота, а и о его комфорте.

Опыт войны нашими КБ был учтен. Казалось бы, советским конструкторам не составляло труда перенять и американское отношение к тем, кто летает на их технике и ее обслуживает. Но нет – и тридцать лет спустя ситуация осталась прежней.

В 1976 году в Москву доставили американские самолеты, захваченные вьетнамцами в ходе наступления на Сайгон. Это было большой удачей – получить современную авиатехнику потенциального противника в летном состоянии, полностью укомплектованную да еще и с документацией. На территории авиабазы «Чкаловская» устроили «выставку» для армейского командования. Тогда же в Ахтубинске наши летчики приступили к освоению трофеев. И вновь настало время удивляться, насколько конструкторы учитывали «человеческий фактор».

“ Наши авиастроители постарались перенять у американцев «защиту от дурака» ”

Истребитель F-5E Tiger II в США считали аналогом нашего МиГ-21 или МиГ-23. Так по сути и было – освоение «американцев» нашими летчиками прошло без проблем. Единственное – заменили часть указателей на приборной панели на более привычные наши. Технический персонал тихо радовался тому, что о них тоже подумали: самолет оказался чрезвычайно удобным в эксплуатации, до всех агрегатов можно было дотянуться с земли, не требовалось специальных инструментов и приспособлений. Более того – часть люков, открывавшихся вверх, образовывала навес, позволявший техникам работать с машиной в непогоду. И стремянку летчику подавать не надо – в кабину можно подняться по откидным ступеням. Авиаинженеры искали и нигде не могли найти топливные фильтры. Зато подсмотрели протектирование топливных баков специальной губкой, предохранявшей их от возгорания и взрыва паров керосина. Но так и не поняли – то ли керосин у американцев не нуждается в дополнительной очистке, то ли функцию фильтра взяла на себя протекторная губка. Замену двигателей конструкция F-5 позволяла провести за полтора часа – притом что на МиГ-21 с такой работой было и за сутки не управиться.

Поначалу наши посмеивались над тем, сколько перед вылетом нужно снять всяких защитных чек, предохранявших от случайной уборки шасси, сброса бомб и прочих неожиданностей. Но именно «защиту от дурака» наши авиастроители постарались перенять у американцев – в результате отмеченные в отчете «яркие ленты с напоминаниями», установленные на всех деталях, которые требовалось удалить перед полетом, прочно вошли в быт нашей авиации. Теперь это еще и «ремувки», самые распространенные сувениры с авиасалонов.

В кабине находились лишь самые необходимые летчику приборы, для наглядности еще и размещенные на схеме самолета. Тумблеры – не наши скользкие полированные шпеньки, а пластины с выемкой под палец. Очень говорящая мелочь.

Понравилась летчикам и высокая посадка в американском истребителе, обеспечивавшая превосходный обзор, особенно в сравнении с МиГ-23, с которыми летчики вели учебные воздушные бои. При схожих характеристиках грамотная компоновка позволяла F-5E быть куда маневреннее наших самолетов, а коллиматорный прицел AN/ASQ-29 занимал в кабине вдвое меньше места, нежели наш аналог. Плюс МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности оказался очень чувствительным к перегрузкам, жесткое же крыло F-5E легко переносило 7–8 G.

Еще одно удивление – надежность техники. В Ахтубинск специально доставили запасной двигатель, чтобы использовать его для замены выходящих из строя деталей, но он так и простоял нераскрытый – отказов не было.

Так что же наши авиастроители позаимствовали у американцев? В первую очередь протектирование топливных баков, для чего был специально разработан ячеистый пенополиуретан. Прошло всего несколько лет, и бои в Афганистане показали, насколько это было своевременным. Но «мелочовка» вроде самоконтрящихся соединений и удобных электроразъемов, несмотря на всю простоту и эффективность, так нигде тогда и не была внедрена – не вписывалось это в наши технологии.

Заголовок газетной версии – «F-5 – мечта советского летчика».

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 5 (818) за 11 февраля 2020 года