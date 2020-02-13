Войти
bmpd.livejournal.com

Выполнение Государственного оборонного заказа на ПАО "Кузнецов"

681
0
0

Как сообщила газета "Волжская Коммуна" (Самара), 5 февраля 2020 года в Самаре побывал заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, в программе его рабочей поездки было ознакомление с производством авиационных и ракетных двигателей на ПАО "Кузнецов" и совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020 (с) www.vkonline.ru

В центре внимания - ГОЗ

Самарское ПАО "Кузнецов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех". Предприятие - разработчик и изготовитель авиационных газотурбинных двигателей НК-12, НК-25 и НК-32 для самолетов ВКС РФ и и двигателей наземного применения. Сейчас ПАО "Кузнецов" выполняет техническое обслуживание и сопровождение двигателей этих типов, которые установлены на дальних бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС, бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-22М3 и Ту-160, а также военно-транспортных самолетах Ан-22.

Фактически от коллектива "Кузнецова" в большой степени зависит боеготовность Дальней авиации России. А замминистра обороны России Алексей Криворучко курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооруженных сил, развития вооружений, военной и специальной техники.

Именно поэтому в центре внимания делегации, которую он возглавил, - выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ). И в первую очередь - постановка на серийное производство модернизированного двигателя НК-32 второй серии (НК-32-02) для стратегического бомбардировщика Ту-160М2.

Большой потенциал

Замминистра обороны России Алексей Криворучко побывал в нескольких цехах предприятия. Его сопровождали заместитель генерального директора ОДК по продажам и сервису Александр Грачев, заместитель гендиректора - управляющий директор ПАО "Кузнецов" Алексей Соболев, генералы и старшие офицеры Воздушно-космических сил России, сотрудники ОДК.

В частности, делегация осмотрела цех № 34 окончательной сборки турбовинтовых двигателей НК-12 для самолетов Ту-95МС и Ан-22, 24-й цех сборочного производства газотурбинных двигателей большой размерности НК-25 и НК-32. Замминистра показали реконструированный в 2017 году испытательный стенд № 1, где проходят испытания и все отремонтированные авиадвигатели, и новые серийные НК-32-02.

Алексей Криворучко побывал в цехе № 4 окончательной сборки ракетных двигателей, осмотрел ракетные двигатели РД-107А/РД-108А и НК-33 для ракет-носителей семейства "Союз-2", которые выводят на орбиту космические аппараты в интересах министерства обороны.

Модернизация и новые проекты

Завершилось знакомство с предприятием в реконструированном корпусе, где в конце 2019 года был введен в строй Центр компетенций по производству зубчатых колес для коробок приводов. Он рассчитан на выпуск 100 тыс. единиц продукции в год. Общий объем финансирования проекта - около 2,5 млрд рублей, площадь реконструкции превысила 8 тыс. кв. м. А всего в 2019 году в программу модернизации ПАО "Кузнецов" вложило 3,15 млрд рублей. Модернизация и техническое перевооружение предприятия, развитие имеющихся и приобретение им новых компетенций - одно из ключевых условий успешного выполнения ГОЗ, разработки новых перспективных двигателей и запуска их в серийное производство.

Алексею Криворучко представили разрезной макет двигателя НК-32, а также рассказали о ходе работ по созданию перспективных двигателей большой тяги. Алексей Соболев рассказал заместителю министра обороны о том, как организовано взаимодействие между предприятиями ОДК, которые включены в кооперацию по этим изделиям.

После этого замминистра обороны Алексей Криворучко провел рабочее совещание по вопросам выполнения "Кузнецовым" гособоронзаказа. Одним из ключевых был вопрос серийного производства двигателей НК-32-02. Напомним, по итогам 2019 года самарское предприятие ОДК выполнило ГОЗ по ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей в полном объеме. При этом годовая выручка выросла почти на треть, "Кузнецову" удалось полностью ликвидировать долги, накопленные по итогам 2017 и 2018 годов.

Алексей Соболев, заместитель гендиректора - управляющий директор ПАО "Кузнецов":

- В ближайшие годы при поддержке Ростеха в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО "Кузнецов" будет вложено более 20 миллиардов рублей, что позволит развивать ключевые компетенции холдинга в Самаре, обеспечивающие изготовление и проектирование авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок наземного применения.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020 (с) www.vkonline.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-22
НК-12
НК-32
НК-33
РД-107
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Ростех
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Союз-2 РН
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.03.2018
Дальность полета модернизированного Ту-160 увеличат примерно на 1 тыс. км
01.11.2017
"Кузнецов": от истоков до наших дней
28.07.2014
Программа техперевооружения станет визитной карточкой ОАО "Кузнецов" на Международной выставке и форуме "Оборонэкспо-2014"
30.12.2009
А.Бобрышев: "Сегодня мяч на нашей стороне"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:51
  • 2
Скандал вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 13.02 12:27
  • 45
Асимметричный флот
  • 13.02 12:23
  • 1
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Я бы хотел видеть Россию европейской страной»
  • 13.02 12:13
  • 98
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.02 11:17
  • 4
Новый легкий транспортный самолет "Байкал" выпустят в 2020 году
  • 13.02 09:35
  • 10
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики
  • 13.02 09:31
  • 3
Американские БТР остались без защиты
  • 13.02 09:06
  • 68
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 13.02 06:06
  • 6
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 13.02 04:34
  • 95
На компьютеры с «Эльбрусом» нашелся первый покупатель
  • 12.02 22:19
  • 7
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
  • 12.02 21:40
  • 3
Трамп связал успех России в создании гиперзвуковых ракет с Обамой
  • 12.02 20:20
  • 7800
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 19:57
  • 1
Индия предпочла американские морские вертолеты - российским
  • 12.02 19:32
  • 21
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков