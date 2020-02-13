Выполнение Государственного оборонного заказа на ПАО "Кузнецов"

Как сообщила газета "Волжская Коммуна" (Самара), 5 февраля 2020 года в Самаре побывал заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, в программе его рабочей поездки было ознакомление с производством авиационных и ракетных двигателей на ПАО "Кузнецов" и совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020 (с) www.vkonline.ru

В центре внимания - ГОЗ

Самарское ПАО "Кузнецов" входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации "Ростех". Предприятие - разработчик и изготовитель авиационных газотурбинных двигателей НК-12, НК-25 и НК-32 для самолетов ВКС РФ и и двигателей наземного применения. Сейчас ПАО "Кузнецов" выполняет техническое обслуживание и сопровождение двигателей этих типов, которые установлены на дальних бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-95МС, бомбардировщиках-ракетоносцах Ту-22М3 и Ту-160, а также военно-транспортных самолетах Ан-22.

Фактически от коллектива "Кузнецова" в большой степени зависит боеготовность Дальней авиации России. А замминистра обороны России Алексей Криворучко курирует вопросы организации военно-технического обеспечения Вооруженных сил, развития вооружений, военной и специальной техники.

Именно поэтому в центре внимания делегации, которую он возглавил, - выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ). И в первую очередь - постановка на серийное производство модернизированного двигателя НК-32 второй серии (НК-32-02) для стратегического бомбардировщика Ту-160М2.

Большой потенциал

Замминистра обороны России Алексей Криворучко побывал в нескольких цехах предприятия. Его сопровождали заместитель генерального директора ОДК по продажам и сервису Александр Грачев, заместитель гендиректора - управляющий директор ПАО "Кузнецов" Алексей Соболев, генералы и старшие офицеры Воздушно-космических сил России, сотрудники ОДК.

В частности, делегация осмотрела цех № 34 окончательной сборки турбовинтовых двигателей НК-12 для самолетов Ту-95МС и Ан-22, 24-й цех сборочного производства газотурбинных двигателей большой размерности НК-25 и НК-32. Замминистра показали реконструированный в 2017 году испытательный стенд № 1, где проходят испытания и все отремонтированные авиадвигатели, и новые серийные НК-32-02.

Алексей Криворучко побывал в цехе № 4 окончательной сборки ракетных двигателей, осмотрел ракетные двигатели РД-107А/РД-108А и НК-33 для ракет-носителей семейства "Союз-2", которые выводят на орбиту космические аппараты в интересах министерства обороны.

Модернизация и новые проекты

Завершилось знакомство с предприятием в реконструированном корпусе, где в конце 2019 года был введен в строй Центр компетенций по производству зубчатых колес для коробок приводов. Он рассчитан на выпуск 100 тыс. единиц продукции в год. Общий объем финансирования проекта - около 2,5 млрд рублей, площадь реконструкции превысила 8 тыс. кв. м. А всего в 2019 году в программу модернизации ПАО "Кузнецов" вложило 3,15 млрд рублей. Модернизация и техническое перевооружение предприятия, развитие имеющихся и приобретение им новых компетенций - одно из ключевых условий успешного выполнения ГОЗ, разработки новых перспективных двигателей и запуска их в серийное производство.

Алексею Криворучко представили разрезной макет двигателя НК-32, а также рассказали о ходе работ по созданию перспективных двигателей большой тяги. Алексей Соболев рассказал заместителю министра обороны о том, как организовано взаимодействие между предприятиями ОДК, которые включены в кооперацию по этим изделиям.

После этого замминистра обороны Алексей Криворучко провел рабочее совещание по вопросам выполнения "Кузнецовым" гособоронзаказа. Одним из ключевых был вопрос серийного производства двигателей НК-32-02. Напомним, по итогам 2019 года самарское предприятие ОДК выполнило ГОЗ по ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей в полном объеме. При этом годовая выручка выросла почти на треть, "Кузнецову" удалось полностью ликвидировать долги, накопленные по итогам 2017 и 2018 годов.

Алексей Соболев, заместитель гендиректора - управляющий директор ПАО "Кузнецов":

- В ближайшие годы при поддержке Ростеха в реконструкцию и техническое перевооружение производства ПАО "Кузнецов" будет вложено более 20 миллиардов рублей, что позволит развивать ключевые компетенции холдинга в Самаре, обеспечивающие изготовление и проектирование авиационных газотурбинных двигателей и газотурбинных установок наземного применения.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко на ПАО "Кузнецов". Самара, 05.02.2020 (с) www.vkonline.ru