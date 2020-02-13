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Вестник Мордовии

Турецкий М60Т в Сирии горел, как старый Т-55: технологии Израиля не спасли

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В последние дни в материалах о Сирии время от времени появляются данные об уничтожении террористами старой техники советского производства. Только во вторник сообщалось о том, что из ПТРК "Корнет" удалось сжечь Т-55 правительственных войск.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В то же время этот военный конфликт еще раз продемонстрировал, что хорошо горят не только боевые машины, разработанные несколько десятилетий назад, но и те, что прошли относительно свежую модернизацию. Например, турецкие М60Т были улучшены при помощи современных израильских технологий. Сообщалось, что специалисты Земли Обетованной помимо всего установили на них быстродействующее противопожарное оборудование, аналогичное тому, что имеется на "Меркавах".

Но, как оказалось, эти ноу-хау, если и работают, то не так, как надо. Свежий пример представлен на фотографиях. Этот М60Т был поражен артиллерийским снарядом, когда его перебрасывали по территории Сирии. В результате танк полностью выгорел и восстановлению не подлежит.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Вот и получается, что сколько угодно можно говорить о "технологических прорывах", однако очень часто у зарубежных изготовителей военной техники и компонентов к ней случается, что реклама и реальность не имеют ничего общего.

Лев Романов

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Страны
Израиль
Сирия
Турция
Продукция
Merkava
Корнет
Т-55
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