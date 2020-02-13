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ТАСС

Рогозин положительно оценил приглашение в SpaceX экс-главы пилотируемых программ NASA

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Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер
Заместитель администратора NASA по пилотируемой программе Билл Герстенмайер.
Источник изображения: © EPA/MATTHEW CAVANAUGH

Глава Роскосмоса пожелал "своему другу успехов на новом месте работы"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин положительно высказался о приглашении в компанию SpaceX бывшего руководителя пилотируемых программ NASA Уильяма Герстенмайера.

"Поздравляю компанию SpaceX с приглашением на работу выдающегося специалиста-инженера, бывшего руководителя пилотируемой программы NASA Уильяма Герстенмайера", - написал Рогозин во вторник на своей странице в Twitter. Он считает, что Герстенмайер внес огромный вклад в успех проекта Международной космической станции (МКС). Глава Роскосмоса пожелал "своему другу успехов на новом месте работы".

Ранее издание CNBC со ссылкой на свои источники сообщило, что компания SpaceX наняла на работу Герстенмайера.

Герстенмайер часто бывал на космодроме Байконур и наблюдал за пилотируемыми пусками ракет на МКС. Представители Роскосмоса неоднократно обсуждали с ним вопросы сотрудничества между РФ и США по космическим программам, в том числе проект МКС.

Именно Герстенмайер предложил организовать на условиях бартера "перекрестные полеты" на станцию - российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов - на российских "Союзах". Также он заявлял, что NASA не планирует отказываться от российских ракетных двигателей РД-180, которые используются на американских носителях Atlas.

Отстранение от лунной программы

В июле 2019 года телекомпания CNN сообщила о кадровых перестановках в NASA, которые были обусловлены недовольством администрации США отсутствием быстрого прогресса в реализации проекта Artemis, предусматривающего высадку астронавтов на Луне к 2024 году. Телекомпания изложила содержание внутриведомственного циркуляра, в котором директор NASA Джеймс Брайденстайн информировал подчиненных о назначении бывшего астронавта Кеннета Боуэрсокса заместителем администратора космического ведомства по пилотируемым программам вместо Герстенмайера.

В свою очередь Герстенмайеру, проработавшему в управлении 42 года, предложили исполнять обязанности помощника заместителя администратора Джеймса Морхарда. Перестановки были осуществлены через несколько часов после того, как он ответил на вопросы на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США.

Директор NASA заявил телекомпании, что решение об отстранении Герстенмайера от реализации лунной программы "он принял единолично". При этом Брайденстайн в интервью телеканалу Fox News высоко отозвался о профессиональных качествах своего подчиненного, но дал понять, что ввиду его возраста кадровые перестановки неизбежны.

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Продукция
РД-180
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