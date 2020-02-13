Серьезный «Овод»: модернизированные ракетные корабли усилят Камчатку

Камчатка превращается в настоящий тихоокеанский бастион. Все малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», входящие в 114-ю бригаду охраны водного района Тихоокеанского флота, будут модернизированы. Помимо нового ракетного вооружения они получат современные радиолокационные комплексы, системы связи, более экономичные и мощные дизельные двигатели. Задачей «Супероводов» станет охрана базы подводных ракетных крейсеров с ядерным оружием, оборона побережья от десантов противника, а также защита при выходе в море стратегических субмарин «Борей».

Камчатка превращается в настоящий тихоокеанский бастион. Все малые ракетные корабли (МРК) проекта 1234 «Овод», входящие в 114-ю бригаду охраны водного района Тихоокеанского флота, будут модернизированы. Помимо нового ракетного вооружения они получат современные радиолокационные комплексы, системы связи, более экономичные и мощные дизельные двигатели. Задачей «Супероводов» станет охрана базы подводных ракетных крейсеров с ядерным оружием, оборона побережья от десантов противника, а также защита при выходе в море стратегических субмарин «Борей».

Считавшаяся экспериментальной модернизация МРК «Смерч» проекта 1234 признана успешной. По ее итогам в Минобороны принято принципиальное решение о доработке остальных камчатских «ракетных малышей» — так еще эти корабли называют на флоте, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Сейчас в составе ВМФ числятся 12 «Оводов». Самая большая группировка входит в состав Тихоокеанского флота. МРК «Смерч», «Мороз», «Иней» и «Разлив», построенные в 1985–1991 годах, сведены в единый дивизион, отвечающий за охрану водного района.

Оборонительная дуга

По словам вице-президента Академии геополитических проблем полковника Владимира Анохина, сейчас на Дальнем Востоке создается стратегическая оборонительная дуга Владивосток — Курильские острова — Сахалин–Камчатка.

— Как и положено, оборона эшелонирована, — сообщил эксперт «Известиям». — На дальних подступах к российскому побережью корабли, самолеты и десантные средства противника встретит флот при поддержке с воздуха. Потом — новые береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», последние из которых могут уничтожать корабли на удалении до 500 км. Непосредственно на суше десанту врага придется столкнуться с береговыми войсками Тихоокеанского флота. Пробить такой многослойный щит практически невозможно.

Камчатка занимает особое положение в этой оборонительной конфигурации. С ее территории контролируется важная часть Севморпути. Не стоит забывать и о базирующихся на полуострове стратегических подводных ракетных крейсерах с ядерным оружием.

Такая дуга России необходима, так как ситуацию в регионе спокойной назвать трудно, напомнил Владимир Анохин. По его словам, Япония до сих пор не рассталась с мечтой получить Курильские острова. А США имеют поблизости множество военных баз, в том числе на территории Южной Кореи.

МРК хорошо подходят для использования во внутренних морях и прибрежной зоне, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Они нужны для того, чтобы не подпускать к нашим военно-морским базам иностранные корабли, — рассказал он «Известиям». — Интерес к Камчатке у иностранных флотов был всегда. В Вилючинске расположена база подводных ракетных крейсеров с ядерным оружием, которую тоже предстоит прикрывать «Оводам». Субмарины являются частью стратегических ядерных сил России. МРК также будут участвовать в мероприятиях по обеспечению выхода в море этих ракетоносцев.

Обновленные и неуловимые

В ходе работ по модернизации будут обновлены практически все ключевые системы МРК. На них установят современные средства управления огнем, РЛС, системы связи, а также более экономичные и мощные дизельные двигатели. В итоге флот получит корабль, который опасен для любого противника.

На первом обновленном МРК «Смерч» вместо старого комплекса «Титан» установлена современная станция радиоэлектронной разведки. Известно, что она работает без излучения сигнала.

В нее вмонтирован специальный приемник, анализирующий радиосигналы, которые отражаются от других объектов. Такая аппаратура позволяет в автоматическом режиме определить класс плавсредства, не включая основную РЛС, так как конфигурация сигналов большинства современных кораблей хорошо известна. В итоге МРК может первым обнаружить противника, а следовательно, и нанести по нему ракетный удар.

«Оводы», радиолокационная заметность которых была значительно снижена, смогут подойти на расстояние пуска даже к авианосцу и вывести его из строя. Тем более что в ходе модернизации они получили на вооружение современные комплексы «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35, имеющими дальность стрельбы до 260 км. Боеприпасы оснащены современными головками самонаведения, которые, попав в заданный район, находят и поражают цель без помощи офицеров-операторов. Причем Х-35 способны наносить удары и по наземным целям.

Теоретически МРК могут быть вооружены новейшими противокорабельными сверхзвуковыми ракетами «Оникс», которые предназначены для борьбы с надводными группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Обновят и артиллерию кораблей. «Оводы» получат новейшую артиллерийскую установку АК-176МА. Она способна в течение минуты выпустить по находящейся на расстоянии до 15 км цели 150 снарядов. Уникальные характеристики орудие получило благодаря системе цифрового управления, а также новейшей оптико-электронной станции «Сфера-2». Темное время суток и плохая погода тоже не станут помехой — уверенное поражение гарантировано в сильный дождь, шквал и даже в шторм.

МРК способны наводить на цели БРК «Бал» и «Бастион». С помощью радаров корабли обнаруживают надводные цели и передают в режиме реального времени информацию береговым расчетам. Для этого бортовые системы и радиолокаторы кораблей объединили с разведывательным контуром береговых войск и флота.

Причем БРК в перспективе могут получить новейшие ракеты «Циркон». Эти боеприпасы способны разогнаться до 8 Махов и поразить цели на дальности до 500 км. Отбить атаку «Цирконов» невозможно — существующие противоракеты не способны их догнать.

В последнее время Камчатке уделяется особое внимание. Здесь был развернут уникальный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который способен лишить связи корабли, самолеты и штабы на расстоянии до 8 тыс. км. На вооружение морских пехотинцев, дислоцированных на полуострове, поступили плавающие бронетранспортеры БТР-82А. В 2020 году на Камчатку прибудут новая дизельная подлодка «Петропавловск-Камчатский» и два новейших тральщика проекта «Александрит». Также есть планы развернуть здесь новый полк самолетов-перехватчиков МиГ-31.