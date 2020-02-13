Одним Махом: Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Новым сверхдальнобойным боеприпасом оснастят перехватчик МиГ-31

Россия не только разрабатывает гиперзвуковое оружие, но и создает средства защиты от него. Как сообщили «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе, отечественные инженеры сейчас проектируют сверхдальнобойную ракету воздушного базирования, способную перехватывать высокоскоростные и маневрирующие цели. По словам экспертов, эта работа сегодня крайне актуальна: Пентагон уже объявил о планах испытать в 2020 году четыре новых гиперзвуковых боеприпаса. А накануне президент США Дональд Трамп завил, что американцы уже располагают супербыстрыми ракетами, способными двигаться в 5–7 раз быстрее, чем обычные. Пригодится новинка и для борьбы с современными самолетами и крылатыми ракетами. Сегодня гиперзвуковое оружие есть только у нашей страны, однако многие зарубежные государства активно занимаются его созданием.

Перехват на дальнем рубеже

В Минобороны принято принципиальное решение о разработке для истребителей МиГ-31 и перспективного МиГ-41 многофункционального ракетного комплекса дальнего перехвата (МФРК ДП), способного поражать гиперзвуковые боеприпасы. Как сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией, уже проведены теоретические исследования по сверхдальнобойной ракете «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. Сейчас определяют характеристики и состав комплекса. По данным «Известий», одним из кандидатов на роль суббоеприпаса (головных блоков) является перспективная авиационная ракета средней дальности К-77М.

О том, что рано или поздно гиперзвуковое оружие появится у ведущих стран мира, Владимир Путин говорил еще в мае прошлого года на совещании по вопросам ОПК. Тогда российский президент поставил задачу разработать средства защиты от этого вида вооружений до того, как его создадут за рубежом. А в своём обращении к Федеральному собранию в 2018 году глава государства даже напомнил, что сверхзвуковая скорость измеряется махами - единицами, названными в честь австрийского ученого Эрнста Маха, который занимался исследованиями в этой области. Скорость звука составляет один мах, от одного до пяти махов - сверхзвук, от пяти и больше - гиперзвук.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Разрабатываемый комплекс — один из вариантов такой защиты. Тяжелый скоростной боеприпас воздушного базирования будет доставлять на расстояние в несколько сотен километров боевую часть с несколькими современными ракетами «воздух-воздух». Затем они отделятся от носителя и начнут искать и атаковать цели самостоятельно. В этом им поможет активная головка самонаведения с собственным радаром.

Такая система дает возможность уничтожать объекты на большой дальности, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев. Это необходимо, к примеру, для того, чтобы поразить носитель до того, как он выпустит свои ракеты.

— У обычной зенитной ракеты одна боевая часть, — рассказал он «Известиям». — Вероятность промаха по гиперзвуковой маневрирующей цели весьма высока. Но если один боеприпас несет несколько самонаводящихся снарядов, то шансы поразить высокоскоростной объект значительно возрастают.

По словам эксперта в случае стрельбы МФРК ДП по гиперзвуковым целям все боевые части будут выводиться в заранее рассчитанную точку на траектории летящего боеприпаса и атаковать его в лоб. Использование сверхдальнобойной ракеты позволит расширить зону поражения перехватчика.

Особенно эффективным использование комплекса будет при действиях самолета в составе единого информационного пространства. Воздушные цели, крылатые или гиперзвуковые ракеты могут быть обнаружены наземными радарами, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения или системой предупреждения о нападении. Истребителю надо будет лишь выпустить в нужный район сверхдальнобойную ракету. При этом перехватчику не придется самому рисковать, вступая в воздушный бой.

Гонка гиперзвуковых вооружений

Наша страна первой не только разработала, но и поставила на вооружение гиперзвуковые комплексы. Истребитель-перехватчик МиГ-31К стал носителем ракет «Кинжал», предназначенных для борьбы с наземными и морскими целями. А в декабре прошлого года полк РВСН шахтного базирования оснастили межконтинентальным «Авангардом».

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой комплекса «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

На сегодня гиперзвуковое оружие есть только у России, однако многие зарубежные государства активно занимаются его разработкой, отметил профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

— Американцы поступательно двигаются в сторону создания гиперзвуковых аппаратов, — сообщил он «Известиям». — Впереди серьезная гонка в этой сфере. И нам уже сейчас надо работать над средствами защиты от таких видов вооружений. Кстати, над аналогичными средствами в США тоже работают.

Накануне президент США Дональд Трамп завил, что американцы располагают супербыстрыми ракетами, способными двигаться в 5–7 раз быстрее, чем обычные. Выступая перед губернаторами, глава Соединенных Штатов также привел свое объяснение того, что первое гиперзвуковое оружие появилось именно у России: по его словам, Москва, возможно, получила технологии из планов администрации прежнего хозяина Белого дома — Барака Обамы.

В конце января и.о. командующего ВМС США Томас Модли признал, что его страна отстала от России в создании гиперзвукового оружия. Он сравнил ситуацию с 1957 годом, когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли. Глава Пентагона Марк Эспер объявил об удвоении в наступившем году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных ведется девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания четырех прототипов.

Гиперзвуковая ракета США AGM-183A ARRW Источник изображения: Фото: twitter.com/ninja998998

Флот США испытает в этом году собственную гиперзвуковую планирующую боевую часть — глайдер. Им планируют оснастить ракеты, которые поступят на вооружение новых эсминцев. ВВС США опробуют два боеприпаса для подвески на бомбардировщики, включая уже рассекреченный AGM-183A ARRW. Армия начала работы над ракетой наземного пуска с маневрирующей боеголовкой Long-Range Hypersonic Weapon. Остальные проекты находятся на более ранней стадии. Все они будут иметь неядерные боевые части.

Собственные разработки в данном направлении активно ведут и в Китае. Осенью там была представлена баллистическая ракета средней дальности DF-17 с маневрирующей головной частью. Зарубежные СМИ уже называют сложившуюся ситуацию гонкой гиперзвуковых вооружений. По оценкам американского командования, новое оружие изменит будущие войны не меньше, чем это сделало появление ядерного оружия.

— Разработка защиты от нестратегических гиперзвуковых ракет начинается во всем мире, в США тоже занимаются поиском таких средств, — рассказал Вадим Козюлин. — DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона. — «Известия») выделило несколько миллионов долларов на их создание. Сумма относительно небольшая, и вряд ли можно ожидать результатов в ближайшее время. Но это пробный камень.

Ведущееся проектирование комплекса МФРК ДП демонстрирует, что Россия находится впереди не только в создании передовых вооружений, но также и средств защиты от них.

Антон Лавров, Роман Крецул