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Известия.ru

Boeing впервые с 1962 года не получил новых заказов за месяц

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Lindsey Wasson

Один из крупнейших производителей авиационной техники, американский концерн Boeing Co впервые с 1962 года не получил за весь прошедший месяц ни одного заказа на поставку самолетов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает агентство Reuters.

Данная ситуация связана с приостановкой полетов модели 737 MAX после двух крупных авиакатастроф.

Большинство клиентов избегают заказов на 737 MAX до тех пор, пока регулирующие органы не дадут разрешение на возобновление полетов данной модели. В результате Boeing терпит огромные ежемесячные финансовые потери, отставая от европейского конкурента Airbus SE, который в январе получил 274 новых заказа. Такое количество заказов у Airbus SE стало рекордным за последние 15 лет.

2019 год стал для Boeing наименее прибыльным, так как производство модели 737 MAX было впервые остановлено за последние 20 лет. Эта ситуация привела к уходу генерального директора Денниса Муйленбурга в декабре.

По информации агентства, поставщики компании были вынуждены значительно сократить свои штаты, а авиаперевозчики — вывести 737 MAX из своего расписания до середины 2020 года, что привело к отмене тысяч рейсов.

Авиакатастрофы двух Boeing 737 MAX произошли в октябре 2018 года и марте 2019 года.

10 марта 2019 года Boeing 737 MAX, принадлежащий авиакомпании Ethiopian Airlines, разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

В октябре 2018 года разбился Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После второй катастрофы полеты Boeing 737 MАХ запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Эфиопия
Продукция
Boeing-737
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Евросоюз
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