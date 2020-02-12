До конфликта в Европе остался лишь шаг

3 февраля в порт Антверпен прибыл первый эшелон британских военнослужащих, которые примут участие в одном из самых масштабных международных учений НАТО (США) – «Defender Europe 2020». Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.

Военно-политическое руководство Альянса заявляет, что они «не направлены против России», однако, судя по проводимым мероприятиям, у многих экспертов и аналитиков назревает другая точка зрения.

Ядром группировки ОВС НАТО, привлекаемой к маневрам, будут подразделения из США. В Европу отправятся более 20 тыс. американцев. Как подчеркнул генеральный секретарь НАТО, это будет крупнейшая переброска американских войск в Европу за более чем 25 лет.

«Предстоящие учения продемонстрируют способность НАТО в случае необходимости быстро перебросить крупный контингент войск из США в Европу для защиты других союзников по НАТО», – заявил Столтенберг.

Цель подобных учений – отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и Прибалтику. Легко предположить, что направлено это против России и ее союзников, так как других «вероятных» противников в данном регионе попросту – нет.

О том, что на учениях будут отрабатываться элементы наступления свидетельствуют многие факты. Во-первых, это увеличение военных потенциалов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, формирование там новых подразделений и частей, принятие на вооружение новых бронемашин, артиллерийских систем, систем разведки и летательных аппаратов.

Во-вторых, задействование боевой техники с американских баз хранения в Европе. Уже точно известно, что будут использованы 13 тыс. единиц вооружения и военной техники. К примеру, танковая бригада национальной гвардии США получит танки «Абрамс» и самоходные гаубицы «Паладин» по прибытии на старый континент.

В-третьих, это замысел мероприятий – в ходе «Defender Europe 2020» американские десантники в пяти географических точках на «враждебной территории» отработают захват и удержание опорных аэродромов – для дальнейшего развертывания главных экспедиционных сил в ходе вероятного конфликта в Восточной Европе. Американские солдаты должны будут захватить и удерживать плацдарм до прихода основных сил.

В-четвертых, совершенствование военной инфраструктуры, объекты которой могут стать основой для развертывания пунктов постоянного базирования, а также перемещение пунктов управления и командных пунктов различного уровня ближе к границам Беларуси и Российской Федерации.

И, наконец, в-пятых, увеличение мероприятий оперативной и боевой подготовки в регионе.

Согласитесь, не вяжется все это с отработкой оборонительных действий.

Ну и «вишенкой на торте» является то, что 4 февраля на заседании кабинета министров Латвии «принято во внимание» представленное Министерством обороны сообщение «О поправках в приложении А к договору о сотрудничестве правительства Латвийской Республики и правительства Соединенных Штатов Америки» в оборонной области».

Что же вписали таким загадочным образом в договор от 26 марта 2017 года? В документе есть список «согласованных объектов и территорий, которые можно использовать соответственно условиям договора». Теперь его пополнят «базой подразделения специального назначения в Риге». Пунктом постоянной дислокации армейского спецподразделения станет живописный пригород столицы – Булли, на берегу Рижского залива. Наиболее вероятно, что это будет база знаменитых «Зеленых беретов». Их специализация – нетрадиционные способы ведения войны, стратегическая или специальная разведка, рейдовые операции, организация повстанческих, партизанских и диверсионно-террористических действий, оказание помощи иностранным союзникам в обеспечении их внутренней безопасностии т.д.

К слову, военнослужащие ССО США и Великобритании уже давно дислоцируются в Балтии. Необходимо подчеркнуть, что в Прибалтике они находятся на правах экстерриториальности, и не обязаны никак отчитываться перед местными властями.

Принятие подобного решения накануне крупномасштабного перемещения огромного количества американских войск, на фоне сложной политической ситуациив регионе, вызывает как минимум недоумение.Значит, во время проведения учений «Defender Europe 2020», когда группировка ОВС НАТО численностью более 50 тыс. военнослужащих в непосредственной близости от границ Беларуси и России будет находиться в готовности к применению, возможно все…

Владимир Вуячич