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РИА Новости

Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов"
Фрегат "Адмирал флота Касатонов" на фоне Английской набережной, в акватории Невы, где фрегат находится для участия в репетициях главного военно-морского парада на день ВМФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Минобороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал об особенностях корабля и его вооружения.

Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.

На кадрах показаны тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают судно от атак высокоточного ракетного оружия.



Как отмечает РИА Новости, планировалось, что первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 1 ранга запаса

Василий Дандыкин рассказал о возможностях фрегата "Адмирал Касатонов".

"Это первый серийный фрегат исключительно отечественной постройки, многоцелевой корабль дальней морской зоны, который может, к примеру, и десант поддерживать, и бороться с воздушными целями, причем не с одной. Он может бороться с подводными лодками, наносить удары как по береговым целям, так и по надводным кораблям противника", – сказал Василий Дандыкин.

По его словам, фрегат обладает мощным вооружением.

"У него очень мощное вооружение для корабля с подобным водоизмещением (5400 тонн), включающее 16 ячеек для ракет типа "Яхонт" и "Калибр" (в дальнейшем это может быть и гиперзвуковая ракета "Циркон"), а также мощная система ПВО "Полимент-Редут", которая позволяет уничтожать воздушные цели на дальности до 150 километров. То есть это очень серьезные системы. У него есть ПВО самообороны – это установка АК-630, а также 130-мм уникальная артиллерийская установка А-192, которая с большой скорострельностью стреляет на приличную дальность. Имеется также противолодочное вооружение – "Пакет НК", а также противолодочный вертолет Ка-27. Очевидно, что в ближайшие годы это будет массовый отечественный вид кораблей дальней морской зоны", – отметил военный эксперт.
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Продукция
А-192
АК-630 Ласка
Ка-27
Х-61 Яхонт
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
12.02.2020 06:52
До Крейсера ему все равно далеко
0
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