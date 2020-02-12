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РИА Новости

ФСО подготовила проект приказа о защите гособъектов от беспилотников

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Беспилотник в небе
Беспилотник в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Fesenko

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Федеральная служба охраны подготовила проект приказа о порядке защиты объектов, находящихся под государственной охраной, от беспилотников, а также лицах, которые могут принимать решение об уничтожении дронов, говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа определяет последовательность действий должностных лиц органов государственной охраны, уполномоченных на принятие решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны и защиты охраняемых объектов, по принятию такого решения, а также перечень указанных должностных лиц", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФСО.

Как отмечается в приложении к приказу, решение о применении средств подавления или физической ликвидации дрона принимает начальник службы безопасности охраняемого объекта, изучив возможные угрозы от беспилотника. Далее он выбирает способ - подавить электронику беспилотника или сбить его "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов".

В пояснении подчеркивается, что реализация инициативы не потребует увеличения штатной численности ФСО и выделения дополнительных бюджетных ассигнований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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