"Мозг НАТО мертв". Захарова оценила слова Столтенберга про ДРСМД

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга касательно того, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу альянса, соответствующий пост политика опубликован в Facebook.

"Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает", – написала Захарова в Facebook, вспомнив диагноз, который не так давно вынес альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее Столтенберг заявил, что ситуация вокруг прекращения действия ДРСМД продемонстрировала силу и сплоченность государств-членов НАТО.

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа 2019 года после того, как в начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. В свою очередь, российская сторона категорически отвергает все обвинения. В начале июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США готовы начать переговоры с РФ по контролю над вооружениями.