В Госдуме прокомментировали новую стратегию контрразведки США

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия продолжит всеми способами обеспечивать свою государственную безопасность, нравится это Вашингтону или нет, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя тот факт, что РФ и Китай возглавили список угроз в новой стратегии контрразведки США.

Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай. Документ был обнародован в среду Национальным центром контрразведки и безопасности.

"Любое уважающее себя государство ведёт контрразведывательную деятельность для обеспечения национальной безопасности и защиты своих интересов, поэтому вызывает недоумение позиция США в отношении России. Что же нам теперь, прекратить обеспечивать безопасность своих военных секретов, государственных тайн?" - сказал Бальбек.

"Это, я бы сказал, политически поспешное высказывание - мы не находимся в состоянии военного конфликта с США, но и не являемся "закадычными" друзьями. Так что обеспечивать государственную безопасность мы будем продолжать всеми имеющимися и необходимыми способами, нравится это Вашингтону или нет", - добавил депутат.