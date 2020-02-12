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РИА Новости

"Позиция в силе". В МИД рассказали о предложении к США продлить СНВ-3

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Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Россия в конце прошлого года направила американским партнерам дипломатическую ноту о готовности продлить Договор о СНВ-3 без предварительных условий, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы считаем, что было бы с точки зрения международной безопасности и безответственно, и вредно ставить вопрос о продлении действующего двустороннего договора между Москвой и Вашингтоном в зависимости от тех или иных привходящих обстоятельств", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он отметил, что Москва "на высшем уровне" подтвердила готовность в кратчайшее время пролонгировать упомянутый договор.

"Эта позиция остается в силе. Она была официально доведена до американской стороны дипломатической нотой в конце прошлого года в соответствии с теми заявлениями, которые на этот счет были ранее сделаны президентом России", – заключил Сергей Рябков.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в начале 2021 года, и Вашингтон пока не выражал намерения его продлевать.

Соглашение обязывает Москву и Вашингтон обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому стороны должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Дональд Трамп пообещал наращивать ядерные силы в отсутствие договоров с Россией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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