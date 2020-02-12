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РИА Новости

Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Glebstock

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Все без исключения страны НАТО подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России и Китая, заявила в ходе онлайн-брифинга постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, передает РИА Новости.

"Если посмотреть на весь наш альянс, каждая наша страна подверглась кибератакам или гибридным атакам со стороны России, некоторые (атаки были) со стороны Китая", – заявила Хатчисон.

При этом дипломат добавила, что НАТО должно продолжить выстраивать оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. По словам Пескова, Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако США никогда не откликались на эти предложения.

Ранее радио Sputnik сообщило, что МВД признало промах по киберпреступлениям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
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