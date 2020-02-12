Постпред США обвинила Россию в кибератаках на все страны НАТО

МОСКВА, 11 февраля/ Радио Sputnik. Все без исключения страны НАТО подвергались кибератакам или гибридным атакам со стороны России и Китая, заявила в ходе онлайн-брифинга постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, передает РИА Новости.
При этом дипломат добавила, что НАТО должно продолжить выстраивать оборону и укреплять знания о путях проникновения пагубного влияния извне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберобласти. По словам Пескова, Россия предлагала международное сотрудничество для совместного противодействия любым проявлениям киберпреступности, однако США никогда не откликались на эти предложения.
Ранее радио Sputnik сообщило, что МВД признало промах по киберпреступлениям.