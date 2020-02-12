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РИА Новости

Рябков: Россия получила от США сигналы по ситуации со спутниками

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Сергей Рябков
Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Россия получила от США сигналы по ситуации со сближением космических спутников, готовит на них ответы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"В последнее время отмечаются усилия наших американских коллег в плане нахождения тем, сюжетов, касающихся проблематики стратегической стабильности и международной безопасности, которые, по их мнению, могут создать для нас дискомфорт и выставить нас в качестве страны, не в полной мере следующей своим же приоритетам и предложениям", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Россия довольно давно выступает с инициативой заключить обязывающий международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе, напомнил он. По словам замминистра, "найти какой-то противовес, противоядие нашей активности американцы стремятся путем выдвижения разного рода обвинений в наш адрес".

"Мы от диалога с американцами по этой теме не уходим. Мы действительно получили от них соответствующие сигналы, и мы на эти сигналы даем ответы после их проработки в необходимых для этого форматах у нас внутри", - заявил дипломат.

"Мы считаем, что тематика космической деятельности, недопустимости появления оружия в космосе и долгосрочной устойчивости космической деятельности, куда входит проблема космического мусора, требует гораздо большего внимания, чем то, насколько она сейчас отрабатывается", - сказал он.

Ранее Джон Рэймонд, назначенный в январе командующим космическими силами США заявил, что власти США обеспокоены "преследованием" американского разведывательного спутника двумя российскими космическими аппаратами.

По данным журнала Time, с которым общался генерал, речь идет о российском аппарате "Космос-2542", запущенном в ноябре 2019 года, об отделившемся позже от него малом спутнике-инспекторе, который, предположительно, получил порядковый номер "Космос-2543", и американском спутнике-разведчике USA-245, также известном под названием KH-11.

Командующий добавил, что правительство США выразило Москве озабоченность ситуацией по дипломатическим каналам.

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