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Интерфакс-АВН

ВС Турции сообщили о "нейтрализации" более 50 сирийских военнослужащих в Идлибе

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Военнослужащий ВС Турции
Военнослужащий ВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

Стамбул. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - В министерстве обороны Турции во вторник заявили о нейтрализации в ходе операций на севере Сирии 51 сирийского военнослужащего.

По сообщению турецких СМИ, в оборонном ведомстве также объявили об уничтожении двух танков и зенитной установки сирийских правительственных сил. Наконец, в Анкаре утверждают, что еще один сирийский танк захвачен турецкими военными.

Как правило, турецкие военные под термином "нейтрализация" имеют в виду убитых или взятых в плен бойцов противника.

Турция в последние дни наносит удары по сирийским силам в провинции Идлиб в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, которые, по словам Анкары, проводят ВС Сирии.

Днем ранее в турецком Минобороны сообщали, что ВС Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесли удары по 115 целям правительственной армии Сирии.

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Страны
Сирия
Турция
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