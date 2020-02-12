Войти
Интерфакс-АВН

Парламент Северной Македонии ратифицировал протокол о вступлении страны в НАТО

429
0
-1
Флаги Македонии и НАТО
Флаги Македонии и НАТО.
Источник изображения: topwar.ru

Из всех стран НАТО протокол еще не ратифицировала лишь Испания

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Парламент Республики Северная Македония во вторник одобрил протокол о вступлении страны в Североатлантический альянс, сообщает агентство Associated Press.

Парламентарии поддержали документ единогласно. После голосования у здания законодательного органа подняли флаг НАТО.

Рассмотрение вопроса о ратификации протокола проводилось в ускоренном порядке, поскольку нынешний состав парламента будет распущен в конце недели - в преддверии запланированных на 12 апреля этого года выборов.

Отмечается, что единственная страна в НАТО, которая пока не одобрила вступление Северной Македонии в состав альянса, - это Испания. Ожидается, что документ будет ратифицирован испанским парламентом только в марте.

"Членство в самом мощном в мире военно-политическом альянсе является привилегией, но также огромной ответственностью", - сказал президент Северной Македонии Стево Пендаровски перед голосованием.

В 2018 году Греция и Македония подписали соглашение о переименовании Македонии в Северную Македонию. Ситуация вокруг названия этой республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку против названия Республика Македония выступала Греция, одна из областей которой также называется Македонией.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Испания
Македония
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
25.03.2019
Пиррова победа НАТО
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
18.02.2019
НАТО в новых границах
17.12.2018
Косово бросило вызов НАТО
09.04.2018
НАТО готовится отразить "русскую гибридную угрозу"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики