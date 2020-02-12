День (Украина): «Мы обеспечим сдерживание России...»

В Брюсселе проходит саммит министров обороны стран-членов НАТО, в частности предусмотрена встреча с министром обороны Украины. Йенс Столтенберг и постпред США при НАТО подтвердили готовность Североатлантического Альянса и к сотрудничеству в области обороны с Украиной, и к обеспечению сдерживания России.

В Брюсселе проходит саммит министров обороны стран-членов НАТО, в частности предусмотрена встреча с министром обороны Украины.

В этот вторник, 11 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО состоялась Пресс-конференция генерального секретаря Йенса Столтенберга.

Акценты встречи

"В течение следующих двух дней министры обороны НАТО встретятся для решения ключевых вопросов для нашего Альянса, - отметил генсек в своем вступительном слове. - В том числе, что может сделать НАТО для развития безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, о нашей поддержке в Афганистане и о российских ракетных системах". По ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке Йенс Столтенберг подчеркнул, что "глобальная коалиция НАТО и наши партнеры достигли значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. ред.). Миллионы людей были освобождены от гнета. И ИГИЛ уже не контролирует ни одну из территорий. Но мы можем сделать больше. Министры обсудят будущее нашей миссии в Ираке". Речь идет об обучении и консультации для вооруженных сил Ирака, чтобы сделать невозможным возврат ИГИЛ. Генсек подчеркнул, что НАТО полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Ирака, поэтому тесно консультируется с иракским правительством, обсуждая будущие действия.

"Союзники также обсудят, как НАТО может еще теснее координировать свою деятельность с Глобальной коалицией. И рассмотрит, что может сделать НАТО в более широком регионе для построения долгосрочной стабильности и безопасности. Обучение местных сил - один из лучших инструментов борьбы с терроризмом", - убежден Йенс Столтенберг.

"В четверг мы рассмотрим ответ НАТО на вызов России относительно новых ракетных систем, - продолжил генсек. - Разработка и размещение ракеты SSC-8 привели к прекращению действия договора РСМД в прошлом году. Союзники по НАТО объединились из-за нарушения Россией договора. Потому что договор, которого придерживается лишь одна сторона, не может защитить нас. Мы договорились о сбалансированном и скоординированном пакете оборонных мероприятий. Поэтому мы обсудим наш ответ на весь спектр российских ракетных систем".

Йенс Столтенберг также отметил, что миссия НАТО в Афганистане меняет свое значение. "Мы полностью поддерживаем усилия, возглавляемые США, о прекращении конфликта и достижения мирного решения, - сказал генсек. - Талибы должны понимать, что не могут победить на поле боя. Они должны взять на себя обязательство уменьшить насилие и показать, что они действительно преданы идее мирного будущего для Афганистана".

"У нас также будет широкая дискуссия о сотрудничестве НАТО/ЕС с нашими партнерами - Финляндией и Швецией", - анонсировал глава НАТО.

Украинский вопрос

Йенс Столтенберг сообщил, что министры обороны встретятся со своим украинским коллегой, чтобы обсудить реформы в стране и поддержку НАТО.

Интерес к украинской ситуации обнаружили также не только представители украинских СМИ. Отвечая на вопрос корреспондента "Дойче Велле" по поводу запроса украинской стороны на присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО и того, когда может быть принято такое решение, Йенс Столтенберг сообщил: "У нас запланирована встреча с украинским министром обороны, мы будем обсуждать важность продолжения процесса реформ в области обороны и выразим нашу большую политическую и практическую поддержку и, конечно, поддержку всех усилий в нахождении мирного решения конфликта (российско-украинского - авт.). Мы приветствуем тот прогресс, который мы видим в направлении поиска мирного решения вопроса. Североатлантический совет осенью прошлого года посетил Украину, в частности Военно-морскую академию в Одессе, где проходят курсы повышения квалификации с участием тренеров НАТО для укрепления возможностей модернизации. Это пример того, как мы помогаем Украине в модернизации и войска, и оборонных институтов".

Корреспондент украинского телеканала "Украина" поинтересовалась, какое "домашнее задание" и в кратко-, и в долгосрочной перспективе должна выполнить наша страна для членства в НАТО. Ответ генерального секретарь не был неожиданным. "Основное направление Украины - это то, что она заявила сама, а именно проведение реформ, направленных на модернизацию, усовершенствование, на соответствие стандартам НАТО. Это позитивно для Украины, вы меняете свой оборонный потенциал, развиваете институты обороны и безопасности, и мы вам предоставляем поддержку: создаем целевые фонды, предоставляем инструкторов… Так что мы с вами сотрудничаем, чтобы вы могли соответствовать стандартам НАТО и укреплять институты безопасности и обороны. Это наша направленность. Такими действиями вы приближаетесь к членству в НАТО. Я встречался с президентом Зеленским и у нас был хороший диалог о важности проведения реформ и о том, чтобы НАТО продолжало оказывать поддержку Украине".

Также в этот день состоялась и пресс-конференция Кей Бейли Хатчисон, постоянной представительницы США при НАТО, ее так же спросили о перспективах Украины в присоединении к Программе расширенных возможностей НАТО. "США поддерживает это, в том числе и как член НАТО, поэтому мы ожидаем проведения реформ - гражданского контроля над армией, борьбы с коррупцией и т.д.", - сказала Хатчинсон. Она отметила, что это действует и зависит от эффективности консолидации демократического процесса и преодоления коррупции в Украине. "Мы видим усилия президента Зеленского в этом направлении", - отметила постоянная представительница США при НАТО.

Противодействие российскому наращиванию вооружений

По поводу противодействия наращиванию ракетной мощи России, в частности разработки гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", Йенс Столтенберг отметил: "Такое оружие в России частично разработано и частично продолжает разрабатываться, среди них и "Авангард", - это часть более широкой линии поведения, которую мы наблюдаем у России уже в течение последних нескольких лет. Увеличиваются инвестиции в современный военный потенциал - и обычный, и ядерный, появляются современные ракетные комплексы. И НАТО начало реагировать на это, потому что мы увеличили готовность наших сил. Впервые за всю нашу историю мы расположили наши подразделения на восточном фланге альянса, мы увеличили наше присутствие в воздушном пространстве, на земле и на море. Укрепляются наши наземные возможности, в частности ПВО и ПРО. Это - часть того, что мы анализируем в плане реагирования, также мы рассматриваем и обычный наш потенциал, и обучение". "А также вопросы контроля над вооружениями, потому что мы уверены: лучший ответ - это эффективность контроля над вооружением, чтобы убедиться, что мы можем избежать новой большой гонки вооружений, которая дорого стоит и опасна, - говорит генсек. - В НАТО продолжается процесс адаптации, и мы будем продолжать рассматривать наши возможности ПВО, учений и инвестиций в современный потенциал. Хочу отметить: мы не хотим зеркально повторять действия России, мы не намерены располагать ракеты наземного базирования в Европе, но мы должны сделать все, чтобы обеспечить эффективное оборонительное сдерживание без ДРСМД при наличии российских ракет".

Постоянная представительница США при НАТО Кей Бейли Хатчисон "по поводу России и ракет, которые она, очевидно, испытывает", отметила следующее: "США вышли из договора РСМД, и мы начали создавать систему обороны против таких ракет. Мы работаем над обеспечением обороны против тех ракет, у нас такой потенциал будет в ближайшее время. Такие испытания продолжаются. У нас будет защита от всего - сюда входят все виды вооружений. Мы обеспечим сдерживание России и всех других стран, которые будут посягать на суверенитет США".

В последующие дни ожидается обсуждение министрами стран-членов НАТО вопросов ядерного сдерживания, российско-украинских отношений и других важных тем, о которых "День" будет информировать своих читателей.

"День" благодарит за содействие в освещении события Центр информации и документации НАТО в Украине.

Ольга Харченко