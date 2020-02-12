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Военное обозрение

Судьба программы европейского истребителя SCAF шестого поколения в руках Бундестага

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Источник изображения: topwar.ru

Первый научно-технический контракт R&T (исследования и разработки) является частью программы создания европейского истребителя SCAF, характеристики которого превосходят характеристики своих конкурентов, относящихся к пятому поколению. Поэтому ряд экспертов относят его к шестому поколению. Аббревиатура SCAF расшифровывается как «наступательная воздушная система будущего».

Контракт R&T заключили между собой представители Германии и Франции в декабре прошлого года. Его стоимость – 155 миллионов евро, которые Берлин и Париж должны будут вложить равными долями. Он является первой стадией реализации проекта SCAF.

Проект создания «истребителя будущего», образно говоря, сейчас находится на взлетной полосе и готов к старту. Но состоится ли этот старт, сегодня всецело зависит от немецкого Бундестага. Там 12 февраля пройдет голосование, которое должно одобрить или отклонить участие Германии в проекте. Парадоксально, но существует опасность того, парламент страны, считающейся лидером Европы, может сорвать важную оборонную программу, жизненно важную для европейского суверенитета.

Трудно сказать, какое решение примет Бундестаг, поэтому интрига будет сохраняться до самого момента голосования. Но есть и еще один фактор неопределенности – германское правительство. Ведь если там решат, что ратификация контракта по истребителю 6-го поколения приведет к перерасходу бюджетных средств, то её снимут с повестки дня.

Не исключено, что интриги вокруг контракта связаны с внутригерманскими политическими играми, а судьбе проекта истребителя абсолютно ничего не угрожает.

Подготовительные работы, предваряющие заключение контракта, Германия и Франция провели в атмосфере полного взаимопонимания и широкой государственной поддержки в обеих странах.

Реализация контракта на исследования и разработки рассчитан на полтора года и касается самолета, его двигателя, беспилотных летательных аппаратов и некоторых другие компонентов программы SCAF, но пока что не включает в себя датчики и скрытность.

Полное завершение программы предварительно рассчитано на 2035-2040 год. Она предполагает создание малозаметного многофункционального истребителя поколения 5+ (или 6). Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям. В будущем он должен заменить французский самолет Dassault Rafale и совместную европейскую разработку Eurofighter Typhoon.

Но программа не ограничивается планами создания суперсовременного истребителя последнего поколения. Она также предполагает разработку беспилотных летательных аппаратов, а также систем управления и наведения. Программу SCAF называют «системой систем», которая, по расчетам ее создателей, должна будет играть ведущую роль в обеспечении общеевропейской безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
БПЛА
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