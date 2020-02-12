Аббас заявил о готовности остаться в ООН и немедленно начать переговоры с Израилем, но не по плану Трампа

Нью-Йорк (ООН). 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, выступая в Совете Безопасности ООН во вторник, заявил о готовности к переговорам с Израилем при условии участия в этом процессе ближневосточного "квартета".

"Я готов начать переговоры, и всегда был готов, если у нас будет партнер в лице Израиля, готовый к миру, готовый к переговорам при поддержке международного "квартета" и на основании согласованных на международном уровне параметров", - заявил Аббас.

Упоминая ранее определенные на международном уровне параметры, он по сути, вновь отверг альтернативное предложение - план США по ближневосточному урегулированию.

"Я готов остаться здесь, в ООН, чтобы начать эти переговоры немедленно", - подчеркнул он.

Аббас отметил, что считает возможным достижение мира между Израилем и палестинцами.

"Сегодня я выступаю перед вами, чтобы сказать, что мир между израильтянами и палестинцами еще возможен", - заявил Аббас.

Аббас заявил, что считает сделку по ближневосточному урегулированию, предложенную президентом США Дональдом Трампом, несправедливой.

"Мы отвергаем эту сделку", - сказал Аббас.

Прежде Аббас заявлял, что не допустит реализации обнародованного ранее плана Трампа. Аббас также предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного "квартета" (Россия, США, ООН, ЕС), а не одних только США.