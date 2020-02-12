ПТУР "Корнет" превратил сирийский Т-55 в гигантский факел

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Средний танк Т-55 сирийской армии сожжен протурецкими террористами. Боевая машина занимала позицию на окраине одного из населенных пунктов, когда ее атаковали противотанковой управляемой ракетой "Корнет".

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

ПТУР попала в правую лобовую часть башни и без труда пробила ее. Раздался мощный взрыв. Судя по тому, что из танка никто не эвакуировался, экипажа в нем не было или он, к сожалению, погиб.

Какое-то время "пятьдесят пятый" стоял окутанный облаком белого дыма, однако со временем внутри стали взрываться боеприпасы, и танк превратился в гигантский факел. В небо стал подниматься черный столб дыма.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В последнее время так называемые умеренные бандформирования при поддержке турецких властей развернули настоящий ракетный террор против правительственных войск. Недавно попадание ПТУР полностью уничтожило Т-72 САА. Боевики не экономят боеприпасы и применяют их не только против бронетехники, автотранспорта, но и даже небольших групп военнослужащих.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В свою очередь, сирийские войска упорно и методично, несмотря на потери, продолжают очищать свою землю от поддерживаемых режимом Эрдогана наемников.