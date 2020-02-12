Войска будут получать только отменное оружие

Гражданские и военные смотрители качества договорились о взаимодействии

Акционерное общество (АО ) «РТ-Техприемка», входящая в Государственную корпорацию (ГК) «Ростех» и Министерство обороны РФ достигли соглашения о сотрудничестве в области контроля качества. Об этом 10 января сообщила пресс-служба компании. Согласно подписанному положению о взаимодействии Центр компетенций системы управления качеством (ЦКСУК) ГК «Ростех», созданный на базе АО и Управление военных представительств (УВП) МО будут сотрудничать в области повышения эффективности проведения оценок соответствия продукции военного назначения, предъявляемым требованиям к материалам, комплектующим, конечным изделиям т технологическим процессам.

Соглашение распространяется на материалы, используемые предприятиями при выполнении ГОЗ по разработке, производству и ремонту авиационной, космической, военной и специальной техники и техники двойного назначения. Положение предусматривает работу по совместному противодействию использования предприятиями-производителями оборонной продукции материалов с признаками контрафакта и неаутентичной продукции при разработке, производстве и ремонте оборонной продукции.

Генеральный директор АО «РТ-Техприемка» Владлен Шорин, комментируя подписанное положение, заявил, что целью совместной работы ЦКСУК и УПВ «является обеспечение качества и надежности техники, поставляемой по ГОЗ». «Обеспечение поставок качественных материалов и комплектующих для оборонной техники является важнейшим фактором боеспособности вооруженных сил и безопасности России. Мы объединяем усилия с представителями Министерства обороны для борьбы с недобросовестными исполнителями ГОЗ и исключению применения некачественных материалов и материалов с признаками контрафакта», - отметил директор.

Реализация соглашения позволит решить такие стратегические задачи, как обеспечение прозрачности прохождения материалов, используемых при создании вооружения и военной техники, от изготовителя до производителя, в том числе проверка подлинности сопроводительной документации, и исключение случаев применения предприятиями промышленности неаутентичной продукции при выполнении ГОЗ.

«РТ-Техприемка» является структурой, непосредственное управление которой осуществляется ГК «Ростех». Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг по контролю качества материалов и полуфабрикатов для авиационно-космической отрасли, гражданского и военного машиностроения. В регионах России расположено более 40 технических приемок. На базе компании создан упомянутый ЦКСУК и Центр «Ростех-сертификат», осуществляющий сертификацию систем менеджмента по российским и международным стандартам в рамках лицензионного соглашения с Quality Austria GmbH, являющейся ведущим международным сертификационным органом, которому предоставлено право выдачи сертификатов соответствия согласно стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, QS-9000, ISO 50001, IRIS, SCC или VDA6.x, а также ISO/TS 16949 и TL9000.

Главной задачей Управление военных представительств, действующего с 28 декабря 2004 г. является организация работ по контролю качества и приемке вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), контролю качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта (ПВН), авиационной техники гражданского назначения и космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, поставляемых ВС и в установленном порядке другим заказчикам. УВП также принимает участие в выработке мероприятий по повышению качества ВВСТ, ПВН, авиационной техники гражданского назначения и космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения. Оно подчинено заместителю министра обороны, руководящего организацией военно-технического обеспечения войск.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»