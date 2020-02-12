Войти
Интерфакс-АВН

На МКС продолжат эксперименты с биопринтером

498
0
0
Космонавт Олег Кононенко
Космонавт Олег Кононенко проводит эксперименты с 3D-биопринтером «Органавт» (Organ.Avt).
Источник изображения: hi-news.ru

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, входящие в готовящийся к полету экипаж корабля "Союз МС-16", на борту МКС продолжат эксперименты с биопринтером, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Сегодня космонавты познакомились с 3D-биопринтером. С таким же оборудованием им предстоит работать на МКС", - говорится в сообщении.

Полет космического корабля "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля 2020 года. В экипаж корабля входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что эксперимент по биопечати в невесомости, начатый космонавтом Олегом Кононенко, будет продолжен с целью исследования нового способа искусственного производства живых органов.

"Все существующие на сегодняшний день биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства. В космосе, в условиях микрогравитации, возможно применение принципиально нового подхода - формативного производства тканевых конструктов и органоидов", - сообщает Центр.

3 декабря 2018 года с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск ТПК "Союз МС-11", на котором находился магнитный 3D-биопринтер "Органавт", разработанный для проведения первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.

15 декабря 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российские космонавты в ходе эксперимента с биопринтером "Органавт" смогли воспроизвести на МКС хрящевую человеческую ткань. Также он опубликовал фотографии, на которых российский космонавт Олег Кононенко демонстрирует ход эксперимента.

В декабре 2018 года ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента на МКС, были спущены на Землю.

Проект "Магнитный 3-D биопринтер", в реализации которого участвуют "3Д Биопринтинг Солюшенс", госкорпорация "Роскосмос" и компания "Инвитро", начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.

Аналогичный биопринтер находился на борту "Союза МС-10" 11 октября 2018, когда произошла нештатная ситуация. Из-за аварии носителя эксперимент не состоялся. Оборудование не вернулось на Землю, так как находилось в бытовом отсеке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
КнААЗ Гагарина
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
05.02.2020
Рогозин: решивший списать модуль "Наука" подпишет себе "смертный приговор"
06.09.2019
Межведомственная комиссия рекомендовала утвердить экипажи новой экспедиции на МКС
14.06.2019
Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"
10.05.2019
Половина нынешнего экипажа МКС вернется на Землю 25 июня
06.11.2014
Начальник ЦУП Максим Матюшин: "Наши партнеры в программе МКС заинтересованы, может быть, даже больше, чем мы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.02 10:17
  • 20
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 12.02 10:07
  • 7793
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.02 09:18
  • 40
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 12.02 09:11
  • 1
Рогозин констатирует увеличение разрыва между космическими бюджетами США и России
  • 12.02 09:04
  • 1
Госдума ратифицировала протокол об использовании беспилотников на российской военной базе в Киргизии
  • 12.02 08:58
  • 51
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 12.02 08:37
  • 33
Асимметричный флот
  • 12.02 08:26
  • 2
Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций
  • 12.02 08:13
  • 84
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 12.02 07:08
  • 1
До конфликта в Европе остался лишь шаг
  • 12.02 07:07
  • 1
The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России
  • 12.02 07:06
  • 1
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
  • 12.02 07:04
  • 115
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 12.02 06:52
  • 1
Военный эксперт: у фрегата "Адмирал Касатонов" очень мощное вооружение
  • 12.02 06:42
  • 1
Крестный отец «Акулы» и маршал космонавтики