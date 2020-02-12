На МКС продолжат эксперименты с биопринтером

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, входящие в готовящийся к полету экипаж корабля "Союз МС-16", на борту МКС продолжат эксперименты с биопринтером, сообщили в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Сегодня космонавты познакомились с 3D-биопринтером. С таким же оборудованием им предстоит работать на МКС", - говорится в сообщении.

Полет космического корабля "Союз МС-16" запланирован на 9 апреля 2020 года. В экипаж корабля входят российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.

В Центре подготовки космонавтов рассказали, что эксперимент по биопечати в невесомости, начатый космонавтом Олегом Кононенко, будет продолжен с целью исследования нового способа искусственного производства живых органов.

"Все существующие на сегодняшний день биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства. В космосе, в условиях микрогравитации, возможно применение принципиально нового подхода - формативного производства тканевых конструктов и органоидов", - сообщает Центр.

3 декабря 2018 года с космодрома Байконур был успешно осуществлен запуск ТПК "Союз МС-11", на котором находился магнитный 3D-биопринтер "Органавт", разработанный для проведения первого в мире эксперимента по печати живых тканей на орбите.

15 декабря 2018 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российские космонавты в ходе эксперимента с биопринтером "Органавт" смогли воспроизвести на МКС хрящевую человеческую ткань. Также он опубликовал фотографии, на которых российский космонавт Олег Кононенко демонстрирует ход эксперимента.

В декабре 2018 года ткани и образцы, получившиеся в результате эксперимента на МКС, были спущены на Землю.

Проект "Магнитный 3-D биопринтер", в реализации которого участвуют "3Д Биопринтинг Солюшенс", госкорпорация "Роскосмос" и компания "Инвитро", начал свою работу в 2016 году. В рамках проекта был создан биопринтер для печати живых тканей и органных конструктов в условиях отсутствия гравитации.

Аналогичный биопринтер находился на борту "Союза МС-10" 11 октября 2018, когда произошла нештатная ситуация. Из-за аварии носителя эксперимент не состоялся. Оборудование не вернулось на Землю, так как находилось в бытовом отсеке.