Генералы США подготовили карту «третьей мировой»

Пентагон выпустил карту, на которой показаны «огромные масштабы военных операций» и зоны повышенной активности ВМФ России и ВМС Китая, а также места расположения подводных коммуникационных кабелей.

Об этом сообщило американское издание The Drive, подчеркнув, что на прошлой неделе один из высокопоставленных офицеров ВМС США заявил, что вылазки российских подводных лодок превратились в такую серьезную проблему, что американское командование больше не рассматривает восточное побережье своей страны как «неоспоримое» и как гарантированно «безопасную гавань» на случай кризиса.

Отмечается, что эта карта попала в раздел, посвященный новым и зарождающимся угрозам безопасности, в первую очередь угрозам, исходящим от таких «соперников по противостоянию крупных держав», как Россия и Китай.

«Мы продолжаем наблюдать растущий упор на морскую систему. За последние два десятилетия масштабы морского судоходства выросли в четыре раза. 90% всех производимых в мире товаров переправляются по морю, а сегодня на севере появляются новые торговые маршруты. Практически весь интернет и торговля на триллионы долларов сегодня зависят от практически незащищенной сети подводных кабелей», - говорится в документе Пентагона, выпущенного в рамках процесса подачи бюджетного запроса на 2021 финансовый год.