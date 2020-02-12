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Глава НАТО поддержал агрессию Турции в Сирии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к немедленному прекращению военных действий в Идлибской зоне деэскалации.

При этом, как передают турецкие государственные СМИ, административный глава Североатлантического альянса заявил о «недопустимости атак и авиаударов сил режима Башара Асада и ВКС России».

Свой призыв Столтенберг озвучил в ходе пресс-конференции перед началом заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. На вопрос корреспондента турецкого агентства Anadolu о том, будет ли обсуждаться тема сирийского Идлиба во время министерской встречи НАТО, генсек альянса дал утвердительный ответ.

По его словам, ситуация на север-западе арабской республики вызывает серьёзную обеспокоенность у НАТО. Удары в этом регионе Сирии носят неизбирательный характер, сотни тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, добавил он.

«НАТО осуждает атаки на Идлиб. Призываем режим Асада и Россию немедленно прекратить военные действия», - подытожил Столтенберг.

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