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WarSpot

Vikrant почти готов

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Источник изображения: warspot.ru

Индийский авианосец INS Vikrant почти готов. Вчера, 10 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что министр обороны Индии Шрипад Наик выступил перед парламентом, рассказав об успехах в постройке авианосного корабля.

«Основные работы по строительству и оснащению авианосца INS Vikrant завершены. Основные этапы работ, в том числе запуск силовых установок и испытания энергоустановок, завершены. В настоящее время проводятся испытания другого оборудования и систем на борту корабля», — рассказал Наик.

Авианосец Vikrant

Источник изображения: defencenews.in

По словам Наика, первоначальные сроки достройки корабля были нарушены «из-за задержки поставок авиационных систем из России». При этом выход INS Vikrant на ходовые испытания запланирован уже на середину текущего года.

Vikrant был заложен в 2006 году и позиционируется как первый индийский авианосец. При этом корабль построен на базе проекта 71 Indigenous Aircraft Carrier, в разработке которого принимали участие Россия, Италия и Франция. Изначально Vikrant планировали передать флоту в 2013 году, затем срок перенесли на 2015 год, позже — ещё на три года, но и эти сроки сдвигались.

Длина авианосца составляет 257 м, водоизмещение — 37 500 т. Планируется, что экипаж корабля будет насчитывать около 1400 человек. Авианосец сможет нести 12–14 истребителей МиГ-29К и вертолёты Ка-28, Ка-31 и HAL Dhruv.

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